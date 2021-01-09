يمكنهم قراءة من حولهم ككتاب مفتوح.. من هي هذه الأبراج وما سر قدراتها؟

يمكنكم وضع كل الأقنعة التي تريدونها ويمكنكم الإدعاء قدر ما تشاؤون.. ويمكنكم أيضاً النجاح وخداع عدداً كبيراً من الأشخاص ولوقت طويل جداً.. ولكن سلسلة نجاحكم هذه ستتوقف حين تتواجدون مع هذه الأبراج.

فلا مجال لخداعهم ولا مجال لمحاولة أن تكونوا عكس ما أنتم عليه لأنهم وبكل بساطة يمكنهم أن يروا خلف كل هذه الأقنعة وكل ما تحاولون أن تقوموا بإخفائه.

من هي هذه الأبراج وما سر قدراتها ؟

السرطان 22 حزيران - 22 تموز

السرطان من الأبراج الحدسية للغاية وبالتالي يملك قدرة تبدو الى حد ما وكأنها تمكنه من قراءة ما يدور في عقول الاخرين.

هو لا يمكنه أن يتوقع ويعرف ما الذي يحتاج اليه الاخر أو ما الذي يعاني منه ولكنه أيضاً يستمع الى الأصوات الداخلية التي تبلغه بأن هذا ما هو عليه الأمر فعلاً.

لا يمكن خداع السرطان رغم أن البعض يعتبره من الأبراج التي يسهل خداعها وذلك لانه حساس وطيب والقلب ولكنه في الواقع يقرأ الجميع كما لو كانوا كتاباً مفتوحاً.

سبب قدرة السرطان تبنع من مكان اخر أيضاً وهو واقع أنه برج يجعل الأخرين يشعرون بالراحة التامة حوله وبالتالي يكشفون له ما لا يقومون بكشفه عادة، ما يعني أنه حتى ولو حاول الشخص أن يخفي أسراره عن السرطان فهو إما يكتشفها من خلال حدسه أو يقوم الشخص صاحب الأسرار بكشفها له وذلك لأنه يجعله يشعر براحة كبيرة تمكنه من الحديث حول كل شيء.

الحوت 19 شباط - 20 آذار

الحوت من الأبراج الحدسية أيضاً ولكنه وخلافاً للسرطان يملك الكثير من الإبداع. وما يحدث مع الحوت هو أنه عادة يخلط بين حسه الإبداعي وبين حدسه وبالتالي قد لا يدرك في معظم الأحيان بانه صاحب حدس قوي.. هو فقط يظن بان ما يشعره يرتبط بواقع أنه مبدع أو يملك جانباً فنياً.

الحوت من الأبراج التي تتبع حدسها من دون أن تعرف أنها تقوم بذلك. وذلك الحدس يجعله يدرك تماماً ما الذي يتعامل معه. وبما أنه من الأبراج التي تمتص مشاعر كل من حولها فهو يمكنه أن يشعر بكل شيء وبالتالي يعكسها وحين يعكسها تتوضح الصورة بشكل كلي أمامه.. فما يراه هو ما يدور في نفوس من حوله وهكذا يتمكن الحوت من قراءة كل واحد منكم ورؤيتكم على ما أنتم عليه وبوضوح تام.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

العقرب يملك تلك القدرة التي تمكنه ليس فقط من قراءة الاخرين بل من معرفة الدوافع وأسبابها التي جعلت هذا الشخص أو ذاك يتصرف بطريقة معينة. هذه المقاربة تجعله معظم الاحيان يتوقع التصرفات حتى قبل أن تحدث.

العقرب يملك حدساً قوياً وبما انه يعول كثيراً على الصدق والصراحة لكون الثقة أساسية جداً بالنسبة اليه فهو غالباً ما يكتشف الأكاذيب حتى الصغيرة منها. لا شيء يمكنه أن يخدع العقرب فهو يراكم كما أنتم . العقرب يعتبر بأن ما يقوم به اي شخص يحاول أن يدعي عكس ما هو عليه هو خداع للنفس وبما أنه يكره أن يقوم أي شخص بخداعه فهو يحرص على أن يرى ويقيم ويفهم كل صغيرة وكبيرة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

العذراء من الابراج التي تراقب كل شيء وعليه يملك فكرة كاملة وشاملة ووافية عن كل شخص وعن تصرفاته. وبما أنه يمنح التفاصيل عناية كبيرة فهو يلاحظ الامور التي لا يلاحظها أي شخص اخر.

وعندما نضيف الى هذه المعادلة واقع أنه برج تحليلي من الطراز الأول وبالتالي يحلل كل شيء وأحياناً اكثر مما يجب فحينها هو يملك كل المعلومات والتفاصيل التي يحتاج اليها لمعرفة كل شخص على حقيقته.

مصدر هذه القدرة ينبع من مكان اخر أيضاً وهو انه بالنسبة للعذراء كل شخص هو عبارة عن لغز وبما انه لا يحتمل الألغاز فهو يسعى الى حلها وكشف ما الذي يقع خلف الصورة التي يقدمها كل شخص عن نفسه.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

الميزان يملك معرفة كاملة وشاملة بكل ما يحدث من حوله. هو من الأبراج اليقظة بشكل كبير لما يحدث على الصعيد الشخصي وبما يحدث مع الاخرين. وبما أنه على تصالح تام مع نفسه فهو يدرك ما هو عليه ما يمكنه من رؤية ما عليه الاخر بوضوح تام.

يضاف الى ذلك واقع أنه برج حدسي للغاية ونادراً ما يخيب حدسه وبالتالي ورغم أنه يحاول أن يرى افضل ما في الاخرين لكنه أيضاً حين يدرك بأن هناك خطب ما في مكان ما في يرغم نفسه على رؤية السلبيات.

ولكن قدرة الميزان على قراءة الشخصيات لا تعني انه يتخلى عمن يكتشف بأنه يخفي الكثير على العكس فهو يرى في ذلك فرصة لقلب الامور وجعل الشخص الذي يخفي الكثير ينتقل من السلبية الى الإيجابية.. ففي نهاية المطاف كل ما ينشده الميزان هو الهدوء والتناغم والحلول الوسط.

الجوزاء 21 أيار - 21 حزيران

الجوزاء برج إجتماعي وبالتالي يمكنه أن يجعل الآخرين يشعرون بالراحة التامة حين يتواجدون معه. البرج هذا أحياناً يملك القدرة على إنهاء جمل الاخرين رغم أنه قد يكون قد التقى بهم للتو.

هذه القدرة عند الجوزاء ترتبط بحدسه المتنوع والمتعدد الإستعمالات. فكما هو معروف الجوزاء هو برج التوأم وبما انه يعرف جانبي الشخصيتين التي يملكها وتمكن من حل ألغاز التناقض التي يعيشها فإن قراءة الاخرين ومعرفة ما هم عليه ليست بتلك المهمة الصعبة.. فهو تمكن من انجاز أصعب المهام وهي معرفة ما هو عليه وبالتالي كل شيء اخر هو سهل للغاية.

في الواقع الجوزاء يملك مصدر قوة لا تملكها الأبراج الاخرى وهو انه أحياناً يمكنه أن يكشف الخفايا من خلال أحلامه، فهو لعله اكثر من يختبر الاحلام التي وبشكل أو باخر يتضح لاحقاً بأنها كان صائبة تماماً.