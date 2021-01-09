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منوعات
ظنّت أنّها عثرت على إصبع قدم بشرية.. والشرطة تكتشف المفاجأة!
Lebanon 24
09-01-2021
|
21:00
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تلقت الشرطة البريطانية بلاغاً من إحدى السيدات يشير إلى إمكان العثور على بقايا بشرية في شمال شرقي إنكلترا، لكنّ المفاجأة أنّ الشرطة اكتشفت أنّ الجسم المشبوه ليس سوى "حبة بطاطا".
وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فقد أوفدت الشرطة فريقاً من الخبراء والكلاب البوليسية لتمشيط حقل موحل قرب قرية وينالتون، حيث ظنّت امرأة تتنزه مع كلبها أنّها عثرت على بقايا بشرية، وأرسلت إلى قوات الأمن صورة لما ظنّت أنّها قدم إنسان.
وأوضحت شرطة نورث مبريا أنّها اكتشفت بعد تفتيش المكان أن "إصبع القدم ليس سوى حبة بطاطا مع فطر نابت بجانبه".
وأضاف ناطق باسم الشرطة "لا يسعنا سوى الإشادة بفطنة هذه المرأة التي قدمت لنا البلاغ"، داعياً كل من يقع على بقايا بشرية محتملة إلى القيام بالأمر نفسه، "وفي حال تبيّن أنها مجرد خضار، ستكون كلابنا البوليسية ممتنة لكم".
المصدر:
أ ف ب
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