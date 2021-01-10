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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
10-01-2021
|
05:56
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الحمل
تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة، لكنه لا يسمح بالاستخفاف به أو بمستجدّاته
الثور
تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة، ولو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات
الجوزاء
لا تضخم المشكلة التي حدثت في العمل لك اليوم، الأمور ليست بهذا السوء كما تتخيل
السرطان
تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وتشعر بأنّك تتحكم في الوضع العاطفي
الأسد
الغيرة حين تزيد عن حدّها تصبح مؤذية
العذراء
إنزع قناع الحسد والغيرة، ولا تتلاعب على الحبلين، لكل شيء نهاية، وحيلك لن تنطلي على أحد بعد اليوم
الميزان
طول الانتظار منعك من التدقيق في الأمور حال حصولها، فقبلتها بطريقة متسرّعة، لكنك تدرك اليوم أن لا بد من إصلاح الوضع
العقرب
يلعب الحظ دوراً إيجابياً في حياتك
القوس
تشعر بطاقة قوية وقدرة مطلقة على صنع مستقبلك المهني الناجح مهما كانت العقبات
الجدي
تتمتع بإمكانات ذهنية حادة
الدلو
تبذل جهوداً مضاعفة لإيجاد التفاهم بينك وبين الزملاء، فتنسحب بهدوء ريثما تهدأ الأحوال لتبدأ مجدداً مسيرة النجاح التي اعتدتها
الحوت
الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك إلى أهدافك إذا أحسنت التصرف وحسن المعاملة مع الزملاء وأرباب العمل
المصدر: السومرية
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