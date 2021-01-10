منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
10-01-2021 | 05:56
A-
A+
Doc-P-782783-637458542833961474.jpg
Doc-P-782783-637458542833961474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة، لكنه لا يسمح بالاستخفاف به أو بمستجدّاته
 
 
الثور
تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة، ولو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات
 
 
الجوزاء
لا تضخم المشكلة التي حدثت في العمل لك اليوم، الأمور ليست بهذا السوء كما تتخيل
 
 
السرطان
تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وتشعر بأنّك تتحكم في الوضع العاطفي
 
 
الأسد
الغيرة حين تزيد عن حدّها تصبح مؤذية
 
 
العذراء
إنزع قناع الحسد والغيرة، ولا تتلاعب على الحبلين، لكل شيء نهاية، وحيلك لن تنطلي على أحد بعد اليوم
 
 
الميزان
طول الانتظار منعك من التدقيق في الأمور حال حصولها، فقبلتها بطريقة متسرّعة، لكنك تدرك اليوم أن لا بد من إصلاح الوضع

 
العقرب
يلعب الحظ دوراً إيجابياً في حياتك
 
 
القوس
تشعر بطاقة قوية وقدرة مطلقة على صنع مستقبلك المهني الناجح مهما كانت العقبات
 
 
الجدي
تتمتع بإمكانات ذهنية حادة
 
 
الدلو
تبذل جهوداً مضاعفة لإيجاد التفاهم بينك وبين الزملاء، فتنسحب بهدوء ريثما تهدأ الأحوال لتبدأ مجدداً مسيرة النجاح التي اعتدتها
 
 
الحوت
الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك إلى أهدافك إذا أحسنت التصرف وحسن المعاملة مع الزملاء وأرباب العمل
 
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:00 | 2021-01-10
23:00 | 2021-01-09
21:00 | 2021-01-09
18:00 | 2021-01-09
15:00 | 2021-01-09
12:00 | 2021-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website