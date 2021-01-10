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مطعم شاورما يغلق أبوابه بعد يوم من الافتتاح... علامة تجارية أثارت الاستفزاز

Lebanon 24
10-01-2021 | 11:59
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أعلن مالك مطعم لبيع الشاورما في موسكو، أنه اضطر لإغلاقه بعد يوم من افتتاحه بسبب غضب الناس من علامته التجارية الاستفزازية التي حملت صورة جوزيف ستالين.

وضع مطعم "ستالين دونر" صورة للزعيم الشيوعي المثير للجدل أعلى الباب، بينما وقف في الداخل عامل يرتدي زي رجال الأمن في عهد ستالين لتقديم لفائف اللحوم، التي تحمل أسماء القادة السوفييت، للزبائن.

وقال ستانيسلاف فولتمان، صاحب المطعم: "كان الافتتاح بشكل كامل أول من أمس، وخدمنا نحو 200 عميل"، وأضاف: "لم تكن هناك أسباب قانونية لإغلاق المطعم"، لكنه قال إن الشرطة أرغمته على إزالة علامة ستالين ثم اضطره "الضغط الهائل" من السلطات المحلية إلى الإغلاق التام.

واحتدم الجدل حول العلامة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها البعض بأنها "تثير الاشمئزاز" حيث اشتهر حكم ستالين بالقمع الجماعي ومعسكرات العمل والمجاعة.
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