21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
مطعم شاورما يغلق أبوابه بعد يوم من الافتتاح... علامة تجارية أثارت الاستفزاز
Lebanon 24
10-01-2021
|
11:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مالك مطعم لبيع الشاورما في موسكو، أنه اضطر لإغلاقه بعد يوم من افتتاحه بسبب غضب الناس من علامته التجارية الاستفزازية التي حملت صورة جوزيف ستالين.
وضع مطعم "ستالين دونر" صورة للزعيم الشيوعي المثير للجدل أعلى الباب، بينما وقف في الداخل عامل يرتدي زي رجال الأمن في عهد ستالين لتقديم لفائف اللحوم، التي تحمل أسماء القادة السوفييت، للزبائن.
وقال ستانيسلاف فولتمان، صاحب المطعم: "كان الافتتاح بشكل كامل أول من أمس، وخدمنا نحو 200 عميل"، وأضاف: "لم تكن هناك أسباب قانونية لإغلاق المطعم"، لكنه قال إن الشرطة أرغمته على إزالة علامة ستالين ثم اضطره "الضغط الهائل" من السلطات المحلية إلى الإغلاق التام.
واحتدم الجدل حول العلامة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها البعض بأنها "تثير الاشمئزاز" حيث اشتهر حكم ستالين بالقمع الجماعي ومعسكرات العمل والمجاعة.
تابع
الأكثر قراءة
هرعوا لانقاذ الاصابات على طريق المطار... وهذا ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
هرعوا لانقاذ الاصابات على طريق المطار... وهذا ما جرى (فيديو)
21:27 | 2021-01-09
09/01/2021 09:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية من إيران بعد الإعلان عن "قاعدة صواريخ تحت الأرض في الخليج"
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية من إيران بعد الإعلان عن "قاعدة صواريخ تحت الأرض في الخليج"
16:30 | 2021-01-09
09/01/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي بالأسماء: أبناء مسؤولين كبار بـ"حزب الله" مستفيدون.. خدمات أفضل من الدولة!
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي بالأسماء: أبناء مسؤولين كبار بـ"حزب الله" مستفيدون.. خدمات أفضل من الدولة!
06:30 | 2021-01-10
10/01/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يعلن وقف تثبيت الليرة.. الدولار بـ9 آلاف ومصادر مالية تحذر
Lebanon 24
سلامة يعلن وقف تثبيت الليرة.. الدولار بـ9 آلاف ومصادر مالية تحذر
06:33 | 2021-01-10
10/01/2021 06:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
09:09 | 2021-01-10
10/01/2021 09:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:05 | 2021-01-10
قصة غريبة اثارت جدلاً.. ربطت نجلها في شجرة منذ 15 عاماً (فيديو)
09:00 | 2021-01-10
"سرقة هاتف" حولت حياة فتاة إلى كابوس.. وقائمة بالاتهامات!
05:56 | 2021-01-10
برجك اليوم
23:00 | 2021-01-09
يمكنهم قراءة من حولهم ككتاب مفتوح.. من هي هذه الأبراج وما سر قدراتها؟
21:00 | 2021-01-09
ظنّت أنّها عثرت على إصبع قدم بشرية.. والشرطة تكتشف المفاجأة!
18:00 | 2021-01-09
توقّعات الأبراج الصينية لعام 2021.. أي المواليد ستكون الأكثر حظاً؟
فيديو
رغم الانتقادات.. مجدداً بسمة بوسيل في عيادة التجميل وهذا ما فعله الطبيب (فيديو)
Lebanon 24
رغم الانتقادات.. مجدداً بسمة بوسيل في عيادة التجميل وهذا ما فعله الطبيب (فيديو)
15:00 | 2021-01-09
10/01/2021 15:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انتقاماً لكلابه وحصانه.. رجلٌ يخنق ذئباً بيديه العاريتَيْن! (فيديو)
Lebanon 24
انتقاماً لكلابه وحصانه.. رجلٌ يخنق ذئباً بيديه العاريتَيْن! (فيديو)
15:00 | 2021-01-09
10/01/2021 15:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
Lebanon 24
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
21:00 | 2021-01-07
10/01/2021 15:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact