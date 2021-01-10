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القبض على عروسين ليلة زواجهما.. استغلا انشغال الجيران بالزفاف وهذا ما فعلاه!

Lebanon 24
10-01-2021 | 18:00
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قبضت أجهزة الأمن في مصر على عروسين ليلة زواجهما، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزلهما بإحدى مناطق القاهرة الكبرى.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يُفيد بقيام عروسين بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق بمنطقة الهرم، في محافظة الجيزة.

وتبين من التحريات أن العروسين استغلا ليلة الدخلة في التنقيب عن الآثار داخل الشقة بمعرفة أسرتيهما.

وأشارت التحريات إلى أن "جيرانهما استشعروا أصوات غريبة من شقة الزوجية، عبارة عن أصوات المطارق على البلاط خلال أعمال التكسير للبدء في الحفر، وأنهم تأكدوا من أن أسرتي العروسين تنقبان عن الآثار فأبلغوا الشرطة".

وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وداهمت المنزل وعثرت على حفرة داخل مطبخ الشقة مساحتها 2 متر عرضًا في 3 أمتار طولًا وعمقها 4 أمتار، وبجانبها كمية الركام الناتج عن الحفر.

وبتفتيش المنزل عثر على عدد من القطع الأثرية، في منطقة نزلة السمان بالهرم، حيث جرى استخراج 10 قطع أثرية من حفرة داخل مطبخ الشقة.

وأنكر العروسان في بداية الاستجواب أن أعمال الحفر بسبب البحث عن الآثار، لكن بمعاينة مكان الحفر تبين وجود سرداب في نهاية الحفر عبارة عن مقبرة فرعونية.

وبمواجهة العروسين اعترفا بأنهما اتفقا مع أسرتيهما على التنقيب عن الآثار مستغلين حالة انشغال الجيران بحفل الزفاف وأجواء البهجة، حتى تمكنا من الوصول إلى المقبرة واستخراج مجموعة من القطع الأثرية بمعاونة أسرتيهما اللتين شاركتا معهما في أعمال الحفر.

وجرى التحفظ على الآثار واقتياد المتهمين إلى قسم شرطة الهرم وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة التنقيب عن الآثار.
المصدر: إرم نيوز
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