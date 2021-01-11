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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
11-01-2021
|
05:56
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الحمل
يستجد أمر عاطفي دقيق جداً يتطلب منك التروّي وعدم التسرع في اتخاذ القرار بالانفصال أو الرحيل
الثور
تبحث عن حبيب قديم فارقك
الجوزاء
المشاعر التي تشعر بها تجاه الطرف الآخر ليست مشاعر حب في الواقع، عليك أن تفرق بين أنواع المشاعر لأنها ليست كلها كما تظن
السرطان
تعيش يوما متطلبا متقلبا ما يجعلك متشبثاً برأيك فتفتقر إلى الليونة في أثناء المفاوضات
الأسد
حاول أن تضع حداً لأوضاع ماضية وقديمة
العذراء
تحتاج فقط إلى العزيمة والإصرار للنهوض والعودة مجدداً
الميزان
يوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر استقراراً
العقرب
قد يتعثر عمل أو مشروع يدر عليك أموالاً، لا ترتبك لأن كل شيء سوف يسير إلى الأمام لتحسين ظروفك المادية
القوس
تغتنم فرصة على الصعيد المهني تنقلك نقلة نوعية نحو تحسين وضعك
الجدي
توظف طاقتك في البدء بالعمل في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به
الدلو
يزودك هذا اليوم حماسة شديدة واندفاعًا وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل والتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة
الحوت
الخوف من المجهول هو ما يمنعك من التعمق في العلاقات التي تخوضه
المصدر: السومرية
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