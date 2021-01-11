يستجد أمر عاطفي دقيق جداً يتطلب منك التروّي وعدم التسرع في اتخاذ القرار بالانفصال أو الرحيل

تبحث عن حبيب قديم فارقك

المشاعر التي تشعر بها تجاه الطرف الآخر ليست مشاعر حب في الواقع، عليك أن تفرق بين أنواع المشاعر لأنها ليست كلها كما تظن

تعيش يوما متطلبا متقلبا ما يجعلك متشبثاً برأيك فتفتقر إلى الليونة في أثناء المفاوضات

حاول أن تضع حداً لأوضاع ماضية وقديمة

تحتاج فقط إلى العزيمة والإصرار للنهوض والعودة مجدداً

يوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر استقراراً

قد يتعثر عمل أو مشروع يدر عليك أموالاً، لا ترتبك لأن كل شيء سوف يسير إلى الأمام لتحسين ظروفك المادية

تغتنم فرصة على الصعيد المهني تنقلك نقلة نوعية نحو تحسين وضعك

توظف طاقتك في البدء بالعمل في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به

يزودك هذا اليوم حماسة شديدة واندفاعًا وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل والتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة

الخوف من المجهول هو ما يمنعك من التعمق في العلاقات التي تخوضه

الحملالثورالجوزاءالسرطانالأسدالعذراءالميزانالعقربالقوسالجديالدلوالحوت