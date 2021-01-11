سواء أكانوا يملكونه أم لا.. هذه الأبراج لا يمكنها سوى إنفاق المال

بعض الأشخاص لا يمكنهم احتمال فكرة أنهم يملكون المال وبالتالي عليهم إنفاقه.

الإنفاق بشكل مبالغ به مشكلة، خصوصاً إن كان الشخص لا يملك المال وعليه فهو ما إن يستلم راتبه الشهري أو أي نوع من المدخول الذي يحصل عليه فهو ينفقه. ولانه يحتاج للانفاق بشكل دائم فهو على الارجح يملك مجموعة من بطاقات الإئتمان التي لم يعد بإمكانه إستخدامها.

الإنفاق هذا ليس بالضرورة إنفاقاً على النفس، بل قد يكون أيضاً على الاخرين. ولكن رغم النبل والكرم إلا ان التعامل مع المال بهذه الطريقة غير منطقي على الإطلاق.

فمن هي الابراج التي لا يمكنها سواء إنفاق المال؟

الحمل -21 آذار - 19 نيسان

الحمل برج مندفع وهو يقوم بالكثير من الامور في حياته بشكل عشوائي ومن دون التفكير ملياً بعواقب الامور. الامر نفسه ينطبق علي إنفاق المال، فإن اراد البرج هذا شيئاً فسيحصل عليه، نادراً ما يفكر قبل إنفاق المال على أمور يريدها لنفسه أو للاخرين. الامر بالنسبة للحمل هو كالتالي ان فكر لفترة طويلة بشيء ما يريد الحصول اليه فسيفقد ذلك الشيء بريقه وبالتالي لن يريده لنفسه. الميزانية، والخطط المالية، وتحديد مصروف محدد من الامور التي لن تجدوا الحمل يقوم بها يوماً.

الأسد 23 تموز - 22 آب

الأسد يعشق التبضع وشراء الهدايا لنفسه وللأخرين بمناسبة أو من دون مناسبة. الاسد من النوع الذي إن رصد امراً ما يصلح لان يكون هدية لنفسه أو لاي شخص يعرفه فهو سيشتريه سواء كان هناك ما يبرر تقديم الهدية ام لم يكن.

عادة لا ينتظر قبل الشراء، ولا يفكر ولا يتردد. وحين نضيف الى المعادلة واقع ان الاسد يحب تدليل نفسه ويعشق حياة الفخامة وكل ما هو فاخر فإن معدل الإنفاق خيالي ولحسن حظ الاسد كونه من الابراج التي عادة تنتج الكثير من المال لان عاداته في الانفاق سيئة للغاية.

الحوت 19 شباط - 20 آذار

الحوت ينفق الكثير من المال ولكن ليس على الهدايا أو الملابس أو غيرها من الامور بل على الاخرين. البرج هذا يتعامل مع نفسه كبنك غايته الوحيدة هي إقراض الاخرين المال. الحوت مستعد لإقراض المال لشخص يعرف وبشكل مسبق بانه لن يسدد الدين. أي شخص يطلب من الحوت المال فسيحصل عليه حتى ولو كان الحوت شخصياً لا يملكه، البرج هذا مستعد لإغراق نفسه بالدين من اجل مساعدة الاخرين.

القوس 22 تشرين الثاني- 21 كانون الاول

المال ليس من الامور التي يقلق حولها القوس، التعامل مع المال بالنسبة لهذا البرج واضح، الانفاق حتى يختفي بشكل كلي. القوس يعاني من "حساسية" امتلاك المال، هو لا يمكنه أن يحتفظ بدولار واحد في جيبه. وهنا تبدأ المشاكل، فهو ينفق بجنون وبسرعة وعليه دائماً يصل الى مراحل من الافلاس الكلي وبالتالي يحتاج الى المال كي يتمكن من إطعام نفسه. وهكذا يبدأ بالإستدانة من البنوك ومن الرفاق حتى يغرق نفسه بالديون. والمشكلة هي انه حتى بعد غرقه في الديون ووضع نفسه تحت عبء التسديد شهرياً فهو لا يتوقف عن الانفاق. وبالتالي انفاق وديون غير مسددة ومال اختفى بلمح البصر.

الجوزاء 21 أيار - 21 حزيران

ما لم يملك الجوزاء سبباً قوياً جداً يجعله يدخر المال فهو سيقوم بانفاق كل المال الذي يملكه. البرج هذا يشتري من دون تفكير، فهو يحب امتلاك الامور الجميلة والممتعة.

بالنسبة للجوزاء ان كان امتلاك هذه الامور يمنحه السعادة فهو يستحق امتلاكها. ولكن وخلافاً للابراج الاخرى فان الجوزاء عادة يختبر مشاعر الندم بعد أن يبدد ماله لان الجانب المسؤول من شخصيته يبرز.. ولكن دائماً بعد فوات الآوان.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

الدلو يحب انفاق المال ولكن ليس على الملابس أو الرفاهية بل على الاجهزة الالكترونية بشكل عام وعلى الإستثمار في مجالات جديدة. احياناً الإستثمارات هذه تكون صائبة وبالتالي يحقق المزيد المال واحياناً تكون فاشلة ويخسر المال. مشكلة الدلو هي انه لا يفكر ملياً، بل يقرر القفز في المجهول وذلك لانه وكما هو معروف عنه يظن بانه دائماً على حق. يضاف الى ذلك فان الدلو يشعر بالسعادة باعتبار نفسه "كمستثمر" ولذلك نجده يقدم على هذه الإستثمارات التي بشكل عام تكون غير محسوبة.