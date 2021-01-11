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رموز تعبيرية جديدة للتعبير عن "كورونا" (صور)

Lebanon 24
11-01-2021 | 12:00
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لا يمكن للكلمات أن تصف فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم، ولكن نجحت الرموز التعبيرية "إيموجي" أن تصبح وسيلة جيدة للتعبير ضمن مشاركات مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لإيصال أفكارهم أو مشاعرهم بشأن الجائحة.
 
 
 
ونشرت صحيفة "نيووركر" الأميركية قائمة جديدة برموز تعبيرية للجائحة "إيموجي" من أجل تحديث لوحة مفاتيح الأجهزة المكتبية أو اللوحية أو الهواتف الشخصية.
 
 
 
 
فاستخدام الرموز التعبيرية أسرع وأسهل في الكتابة والتعبير عن الأفكار، مما أدى لزيادة كبيرة في استخدامها، وما استتبعه من شيوع الحديث عن الكمامات الواقية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
 
 
 


وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 89.71 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و929016 وفيات.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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