للحوامل.. هذه أفضل 10 دول للولادة

من المعروف بأن جميع الأمهات يرغبن بالولادة في ظروف صحية ومثالية، والحفاظ على صحة أطفالهن وسلامتهم، وتختلف شروط وظروف الولادة من بلد لآخر وفقاً للإمكانيات الطبية والمرافق الصحية التي يحتوي عليها كل بلد.وقد أورد موقع "إم إس إن" الإلكتروني، قائمة بالبلدان المثالية التي يمكن أن تضع فيها المرأة مولودها في شروط مثالية، على النحو التالي:اليابانتم تصنيف اليابان كواحدة من أكثر الأماكن أمانًا للولادة من قبل منظمة اليونيسف، حيث تتمتع اليابان بخطر منخفض جدًا لوفيات الأطفال التي لا تتجاوز نسبتها 0.18٪.أيسلنداتعد أيسلندا من أكثر الأماكن أمانًا للولادة بحسب منظمة اليونيسف. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لإنجاب طفل في هذا البلد في عدم وجود رسوم طالما لديك تأمين صحي آيسلندي. يمكن للمرأة أن تختار المستشفى أو المرفق الذي تفضل الولادة فيه. آيسلندا لديها أيضًا معدل وفيات أطفال منخفض يصل إلى 0.16٪. بعد إنجاب طفلها، تبقى المرأة في المستشفى برعاية كاملة لمدة ساعات أو أيام.سنغافورةسنغافورة هي واحدة من أكثر الأماكن أمانًا للولادة في العالم. تقدم الدولة لسكانها تغطية صحية شاملة. تغطي الخطة المضاعفات الخطيرة المتعلقة بالحمل والولادة. ومع ذلك، فهي لا تغطي رسوم الولادة العامة أو الولادة القيصرية. يتأهل جميع الأطفال حديثي الولادة في الدولة أيضًا للحصول على منحة "ميدي سيف" البالغة 4000 دولار سنغافوري (حوالي 3000 دولار أميركي)، والتي تساعد في تغطية رسوم الرعاية الصحية الإضافية للطفل.النرويجالرعاية الطبية للأم مجانية للمقيمين في النرويج الذين هم جزء من نظام التأمين الوطني في الدولة. إذا احتاجت المرأة إلى التوقف عن العمل عندما تكون حاملاً لأنه يشكل خطرًا على الطفل، فيحق لها الحصول على مخصصات الحمل التي تغطي تكاليف المعيشة. البلاد لديها أيضاً معدل وفيات منخفض للرضع بنسبة 0.2 ٪.فنلندافي فنلندا، تُعطى جميع الأمهات الجدد "صندوق أطفال" مليء بأساسيات رعاية الأطفال بما في ذلك منتجات الأطفال والحفاضات والفراش والملابس الداخلية والمعدات الخارجية. يعود هذا التقليد إلى ثلاثينيات القرن الماضي ويهدف إلى منح جميع الأطفال بداية متساوية في الحياة. هناك مرتبة صغيرة داخل الصندوق، يمكن أن تنفع كسرير للطفل خلال الأشهر القليلة الأولى من حياته. كما تعد الدولة من أكثر الأماكن أمانًا للولادة، حيث يبلغ معدل وفيات الرضع 0.19٪.السويدمع معدل وفيات للرضع يبلغ 0.21٪، تعد السويد من أكثر الأماكن أمانًا للولادة في العالم. علاوة على ذلك، يحق لجميع النساء الحوامل إجراء فحوصات طبية مجانية، مما يضمن سلامة كل من الأم والطفل الذي لم يولد بعد. بالإضافة إلى ذلك، تقدم بعض مجالس المقاطعات السويدية أيضًا دعمًا ماليًا للولادات في المنزل.إستونيامنذ عام 2004، عرضت إستونيا على المرأة راتباً للأم عند إنجاب طفل. تدوم إجازة الأمومة في إستونيا 140 يومًا، وبعد ذلك يمكن للمرأة التقدم بطلب للحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 435 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، يحق للوالدين الحصول على الكثير من المزايا من الدولة، بما في ذلك بدل الولادة وبدل الأطفال ومخصصات الوالدين وحتى بدل التبني. كما أن إستونيا لديها معدل وفيات منخفض للرضع يبلغ 0.19٪ ونظام رعاية صحية ممول جزئياً من خلال التأمين الاجتماعي.سلوفينيافي سلوفينيا، معدل وفيات الرضع منخفض ولا يتجاوز 0.17٪ وقد شهدت البلاد العديد من التحسينات في السنوات الأخيرة. في عام 2015، أدرج التقرير الأوروبي للصحة، سلوفينيا كواحدة من أكثر البلدان الأماكن أمانًا في العالم للولادة.لوكسمبورغتعد لوكسمبورغ واحدة من أفضل البلدان في العالم للولادة، مع انخفاض معدل وفيات الرضع بنسبة 0.22٪ وثروة من المزايا الأخرى للآباء الجدد. تحصل الأمهات على علاوة الأمومة من الحكومة بشرط أن يخضعن لجميع الفحوصات الطبية الإجبارية. تُدفع هذه الميزة على ثلاث دفعات: "علاوة ما قبل الولادة، وبدل الأمومة، وبدل ما بعد الولادة" وتساعد في تغطية التكاليف الأولية لإنجاب طفل.موناكومع أقل من 40.000 نسمة، تعد موناكو ثاني أصغر دولة في العالم وتشتهر بجودة الحياة العالية فيها. يوجد في البلاد أحد أدنى معدلات وفيات الرضع على مستوى العالم بنسبة 0.25٪. يتمتع السكان أيضًا بتغطية تحصين تتراوح بين 89 ٪ و 99 ٪ والتي تشمل لقاحات شلل الأطفال والتهاب الكبد B (HepB3) والسل (BCG)، وفقًا لإحصاءات اليونيسيف لعام 2012.