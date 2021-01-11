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بناء حاملة طائرات من الثلج في الصين! (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2021 | 18:00
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نشر التلفزيون الصيني فيلماً قصيراً يروي قصة حاملة طائرات بناها أشخاص متحمّسون من الثلج في هاربين الصينية خلال 3 أسابيع.
 
وجاء في الفيلم أن فريقا يضم 19 شاباً صينياً بنوا من الثلج سفينة حربية بلغ طولها 50 متراً، وعرضها 10 أمتار، وارتفاعها 10 أمتار. وتعتبر السفينة نموذجا تقريبياً من سفينة "لياؤولين" الحربية الصينية. كما أنهم استطاعوا نحت أمواج بحرية ثلجية قبالة مقدمة السفينة.

يذكر أنّ "لياؤولين" هي حاملة الطائرة "فارياغ" التي لم يكمل الاتحاد السوفيتي بناءها في أوكرانيا. وباعتها الأخيرة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي للصين التي استطاعت إكمال بنائها لتدخل الخدمة في البحرية الصينية عام 2012.

المصدر: روسيا اليوم

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