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لأول مرة منذ نحو نصف قرن.. سمكة قرش تهاجم رجلاً في نهر "البجع"!

Lebanon 24
14-01-2021 | 21:00
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قامت سمكة قرش بمهاجمة رجل كان يسبح في "نهر سوان" (نهر البجع) بمدينة بيرث الأسترالية، اليوم الخميس، حيث قضمت فخذه في أول هجوم من هذا النوع في النهر منذ نحو نصف قرن وتحيداً منذ العام 1969.

وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "رويترز"، فقد رجح مسؤولون أنّ الرجل تعرّض لهجوم من سمكة من فصيلة "القرش الثو"ر طولها بين مترين و3 أمتار وهو يسبح صباحاً قبالة ساحل محمية "بلاكوول ريتش" في بيرث.

ونقلت "رويترز" عن متحدثة باسم خدمة الإسعاف المحلية إن الرجل نُقل إلى "مستشفى بيرث الملكي" في حالة خطيرة.

وذكرت وسائل محلية أن الرجل في الخمسينيات وحالته مستقرة.

وتندر هجمات القرش في "نهر سوان" الذي يصب في المحيط عند مدينة  فريمنتل الساحلية جنوبي بيرث. وكان آخر هجوم من هذا النوع في المنطقة في 1969.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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