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في الأشهر الأولى من الـ 2021 .. إليكم تصنيف الابراج من الاكثر ربحاً الى الاكثر خسارة

Lebanon 24
15-01-2021 | 09:00
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يمكن تصنيف الابراج بحلول العام  2021 من الاكثر ربحاً الى الاكثر خسارة في الاشهر الاولى منها.

 

ويرتبط هذا بمختلف جوانب الحياة، المهنية والعائلية والمادية والعاطفية. ويساعد هذا الترتيب بعض المواليد على تصحيح الاخطاء التي يمكن ان تنقلهم الى ضفة الرابحين.

 

وهذا هو ترتيب الابراج من الاكثر ربحاً الى الاكثر خسارة في 2021.

 

الحمل

يعتبر هذا المولود الاكثر ربحاً على المستوى المهني. فقد يحظى بالفرصة الاكثر ملاءمة له بعد مرحلة من المصاعب الكبيرة. وهذا ينعكس بشكل ايجابي على حياته المهنية.

 

الدلو

قد يبدأ هذا المولود بعيش مرحلة من الاستقرار والتوازن على مختلف الصعد في حياته. وذلك بعدما شهد في السنوات الماضية الكثير من المعوقات. ومن الممكن الا تناسبه بعض الفرص. لكن ليس عليه الشعور بالاستياء بل من الافضل ان ينتظر لبعض الوقت قبل ان يحصل على ما يمكن ان يقلب حياته بالطريقة الايجابية.

 

العذراء

لم يشعر مولود العذراء في المرحلة السابقة بالرضى. وهو ما يمكن ان يتغير في المرحلة المقبلة وتحديداً في الاشهر الاولى من العام 2021.  فقد يقطف بعض ثمار الجهود التي بذلها في وقت سابق وقد يقوم بالخطوة الاولى على طريق الانجازات الكبرى.

الميزان

 

هو من مواليد الابراج الذي لا يشعرون بالرضى. الا ان هذا الشعور قد يتبدل في الاشهر الاولى من العام الجديد. وقد يحظى بالفرصة المنتظرة على الصعيدين المادي والمهني. ولا بد من ان يعرف انه آن الأوان لكي يتنشق الهواء ويشعر بالارتياح التام.

 

العقرب

يطمح هذ المولود الى تحقيق الكثير من الانجازات ومن الممكن ان يبدأ هذا بالتحقق في المرحلة المقبلة. ولهذا عليه التحلي بالقليل من الصبر وان يحرص على التعاون مع الاشخاص المحيطين به من اجل اتمام بعض النواقص التي تمنعه من تحقيق المزيد من التقدم.

 

الثور

يمكن مولود برج الثور ان يكون من الرابحين في 2021 لكن عليه التخلي عن الانفعال في التعاطي مع المواقف. كما من المهم ان يتصرف بطريقة عقلانية وان يمتنع عن اطلاق الاحكام على الاشخاص المحيطين به من دون التعرف اليهم بشكل جيد.

 

الحوت

على مولود الحوت ان يقوم بالمزيد من المبادرات لكي يضع حداً للخسارة التي مني بها في المرحلة الماضية. كذلك من المهم ان ينظر الى الحياة بإيجابية لكي يتمكن من تغيير واقعه الذي اتسم في بعض الاحيان بالسلبية

 

الجدي

ليس على مولود الجدي تأجيل القيام بأي خطوة من الخطوات المهمة. فقد يسبب مرور الوقت حدوث المزيد من الخسائر وخصوصاً على المستويين العائلي والمادي. اذاً من الافضل ان يبدأ بوضع الخطط من اجل تنفيذ المشاريع بطريقة واضحة ودقيقة وبالتعاون مع اشخاص آخرين يثق بهم. فهذا يمكن ان يشكل انقلاباً مهماً في حياته.

 

الجوزاء

يعتبر مولود الجوزاء من مواليد الابراج الاكثر خسارة وخصوصاً على مستوى الحياة الزوجية. ويمكن ان يرتبط هذا بشعوره غالباً بالغضب وبرغبته في ان تسير الامور دائماً لصالحه. ومن اجل وضع حد لهذا الواقع عليه التخلي عن الانانية التي يظهرها بين الحين والآخر وان يبدي  استعداده للتعاون مع الجميع من اجل بناء حياة افضل

 

السرطان

بحسب اللائحة التي تتضمن مواليد الابراج من الاكثر ربحاً الى الاكثر خسارة يأتي مولود السرطان في المرتبة الاخيرة. فهو طيب القلب وهذا ما يجعله غالباً يخسر الكثير من الجولات في مختلفة اتجاهات حياته. ولهذا عليه توخي الحذر في التعامل مع من يمكن ان يسخروا طيبته لتحقيق مآربهم الخاصة. وهكذا يمكن ان تتغير رتبته ضمن الابراج من الاكثر ربحاً الى الاكثر خسارة في 2021.

   

المصدر: الجميلة
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