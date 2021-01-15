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منوعات
حمامة مهدّدة بـ"الإعدام" لانتهاكها إجراءات الحجر!
Lebanon 24
15-01-2021
|
15:00
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أعلنت وزارة الزراعة الأسترالية، أنّها تخطط فعلاً لـ"إعدام" حمامة وصلت عن طريق الخطأ إلى البلاد من الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن قطعت مسافة 13000 كلم.
وذكرت الوزارة، أنّ سبب إعدام الحمامة هو "انتهاكها إجراءات الحجر الصحي"، ووجود مخاوف من احتمال نقلها لأمراض معدية للحيوانات والطيور المحلية، من الخارج، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية,
وأضافت الوزارة، في بيانها: "القتل الرحيم لهذه الحمامة، أفضل طريقة لحماية قطاع الدواجن والطيور البرية في البلاد".
لكنّ الموضوع، أثار ردود فعل كبيرة في المجتمع، وهو ما دفع السلطات للقول، إنّها ستأخذ بالاعتبار الدعوات المتعلقة بإنقاذ حياة الحمام.
ولم تستبعد الوزارة احتمال "إعادة ترحيل" هذه الحمامة إلى الولايات المتحدة إذا وافق الجانب الأميركي.
المصدر: روسيا اليوم
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