رغم الأزمات مواليد 3 أبراج قد يحتفلون قريباً.. هل أنت من بينهم؟

الكثير من الأشخاص يتمسكون بالأمل رغم الواقع الصعب الذي يعيشه العالم اليوم. ولهذا يحرصون على القيام بالخطوات وإن كانت بسيطة من أجل تحقيق النجاح وإن كان غير ملحوظ. وهكذا من الممكن أن يبدأ بعض مواليد الأبراج بالاحتفال في وقت قريب جداً.

الحمل

منذ أشهر يعيش هذا المولود ظروفاً لا تشعره بالرضى وخصوصاً على المستوى المهني. وهو يعتقد أن لا أبواب ستفتح في وجهه. وهذا اعتقاد خاطئ لأن العوامل المسببة لتلك الظروف الصعبة قد تزول قريباً. ومن الممكن أن تبدأ الحلول بالظهور وهو ما قد يساعد هذا المولود على الاحتفاء بالإنجازات.

الجوزاء

يمكن أن يخرج هذا المولود من حالة الجمود والركود التي تسيطر على حياته منذ مدة غير قصيرة. وقد يتمكن من الانتقال إلى ضفة جديدة وإلى أفق آخر يعده بالازدهار والفرج. ومن الممكن أن يواجه بعض العقبات إلا أنه سرعان ما يتجاوزها وبطريقة غير متوقعة.

الحوت

يمكن أن يحتفل في الأشهر المقبلة بحدث جديد سعيد. فقد تتجه حياته إلى مسار آخر مختلف عن ذلك الذي اتبعته لسنوات. وقد تظهر علاقة جديدة تساعده على تحقيق التحول الكبير. لكن عليه التخلي عن نقطة ضعفه وهي عدم التحلي بالصبر.