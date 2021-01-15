إيلون ماسك يقدّم 5 ملايين دولار لمساعدة الطلاب في الحصول إلى تعليم مجاني

قدّم الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك مبلغ 5 ملايين دولار لمساعدة الطلاب من جميع أنحاء العالم في الحصول على تعليم مجاني ويمكن الوصول إليه بسهولة.وتبرع ماسك بهذه الأموال إلى أكاديمية خان، وهي منظمة غير ربحية في الولايات المتحدة تساعد الطلاب والمعلمين في جميع أنحاء العالم، وفق ما ذكر موقع "unilad" الإلكتروني.وشكر مؤسس الأكاديمية سلمان خان ماسك على هذا التبرع، مشدداً على أن "هذه الأموال ستساعد الأكاديمية على بذل المزيد من الجهد في مجال التعليم وتطويره حول العالم".ويستخدم ما يقرب من 20 إلى 30 مليون طالب منصة أكاديمية خان كل شهر، ومن المتوقع أن يعزز هذا التبرع بشكل كبير مشاريع الأكاديمية.وفي العام 2012، ورد اسم سلمان خان في قائمة التايم لأكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم، وقد وُصف بأنه "رائد تعليمي حقيقي".