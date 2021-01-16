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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
16-01-2021
|
05:56
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الحمل
تستعيد قدرتك المذهلة على المفاوضات الناجحة، فتحقق أهدافك وتنال ما سعيت له طويلاً
الثور
يحمل إليك هذا اليوم مفاجأة
الجوزاء
يحمل هذا اليوم وعوداً وسعادة ما وانتصاراً على بعض المصاعب
السرطان
لن تراوح مكانك، فالأفكار غزيرة ولامعة وتلفت الأنظار بقدرتك على التجاوب مع الظروف والمتطلّبات
الأسد
مستقبل جيّد يلوح في الأفق
العذراء
الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك الى أهدافك
الميزان
موهبتك في الحصول على الدعم من الآخرين تعزّز مواقفك
العقرب
تتحقق أمنية في المجال المهني كانت بالنسبة إليك حلما صعب المنال، وتشعر وكأن كل ما يحيط بك يعيش السعادة والنجاح معك
القوس
يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا يكون مفيداً في كلّ المجالات اليوم، وخصوصاً على الصعيد المهني
الجدي
تودّد إلى الحبيب كي تكسب قلبه وتزيد محبته لك، وكن حاسماً في مشاعرك وعليك أن تعرف ماذا تريد منه
الدلو
نظراً إلى ضيق الوقت ستضطر إلى التسرع قليلاً في المشروع الحالي، فقط احرص على ألا تفوّت أي تفصيل كبير قد يسبب مشكلة
الحوت
يشير هذا اليوم إلى صداقة أو تعاطف مع قضية مهنية تخصك، وتكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق أهدافك
المصدر: السومرية
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