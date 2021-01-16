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من يأتي أولا يشتري أولا.. منازل في بلد أوروبي أرخص من فنجان قهوة!

Lebanon 24
16-01-2021 | 12:00
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لجأت بلدة إيطالية لعرض عدد من منازلها للبيع بسعر أقل من سعر كوب القهوة، بهدف جذب سكان جدد إلى المنطقة القديمة المتضائلة بالبلدة، بالإضافة لتقديمها المساعدة في تكاليف التجديد للمشترين الذين يوافقون على الإقامة.
واختارت بلدة ترونيا الواقعة في مدينة صقلية الى بيع عدد من منازلها بمبلغ رمزي، يتمثل في يورو واحد فقط، متبعة مبدأ من يأتي أولا يشتري أولا.

وصرح عمدة البلدة، سيباستيانو فابيو فينيسيا، بأن البلدة تهدف من وراء ذلك إعادة إحياء المركز التاريخي للبلدة.

مضيفا بأنه من أجل تسريع العملية تم إنشاء فريق عمل متعدد اللغات من خبراء الإسكان والقانونيين، لمساعدة المشترين الجدد، إضافة إلى وكالة عبر الإنترنت، وهي HouseTroina.

وحول آلية عمل البيع وصفها العمدة بأنها ستكون سهلة وبعيدة عن البيروقراطية ومعاملات الأوراق، وبأن المنازل سيتم عرضها بنهاية الشهر الحالي، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

مضيفا بأن عدد المنازل الحالية وصل عددها لـ30 منزلا بالإضافة لإمكانية وضع 100 منزل جديد للبيع بمجرد موافقة أصحابها.

ومن المتوقع أن يدفع المشترون ضمانا بقيمة 5 آلاف يورو، ستعاد إليهم بمجرد اكتمال أعمال التجديد، بينما يمكن تقديم خطة إعادة التصميم النهائية بعد عام من الشراء، ويجب أن يبدأ العمل بعد عامين من حصول المشتري على العقار، على أن يتم إكمال أعمال التجديد بعد ثلاث سنوات من الشراء.
يذكر بأن البلدة الإيطالية لم تكن الأولى في عرضها هذا، حيث سبقتها عدد من البلدات في مثل هذه العروض كبلدتي موسوميلي وزنغولي.

المصدر: سبوتنيك
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