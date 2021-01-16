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منوعات
بعد 158 محاولة.. هل حصل على رخصة القيادة؟
Lebanon 24
16-01-2021
|
15:00
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ذكر موقع Times Now أن أحد سكان إنكلترا فشل في اجتياز اختبار رخصة قيادة السيارة أكثر من 150 مرة.
وذكر الموقع أن وكالة معايير القيادة والسيارات التابعة لوزارة النقل البريطانية، نشرت بيانات تضمنت كل الذين فشلوا في الحصول على رخصة قيادة السيارات في الفترة الأخيرة.
وشغل المركز الأول رجل عنيد تمكن من النجاح في الفحص النظري من المحاولة رقم 158 فيما بلغ مجموع ما أنفقه على هذه المحاولات ثلاثة آلاف جنيه إسترليني.
ولكي يحصل على شهادة السواقة، يجب أن يجتاز الآن، الجزء العملي من الامتحان.
وجاءت ثانية في القائمة بريطانية في الثلاثينات من عمرها، حاولت اجتياز المرحلة النظرية 117 مرة وحصلت دائما على نتيجة "راسب".
وفي المرتبة الثالثة جاءت امرأة تبلغ من العمر 48 عاما اجتازت الجزء النظري من الامتحان في المحاولة الرابعة والتسعين.
المصدر:
روسيا اليوم
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