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"خالف شروط التعاقد".. السجن 6 أشهر لرجل تحرش بـ"صديقة مستأجرة"

Lebanon 24
16-01-2021 | 18:00
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تتيح بعض تطبيقات الهاتف الذكي في دول عدة إمكانيات استئجار خدمات شخص لأجل أن يكون "أب بالإيجار" أو "شريك على العشاء"، أو حتى مجرد "صديق للتحدث إليه"، ولكن هناك غالباً ما يكون شروط صارمة في العقد يجب احترامها وإلا قد يكون الثمن باهظا لأبسط مخالفة.

وهذا ما حدث مع شاب تايواني استأجر "صديقة" لترافقه في نزهة وموعد عشاء لمدة ثلاثة ساعات، ولكن ذلك الطالب الجامعي خالف شروط العقد، ليدفع ثمنا باهظا من الأموال ومن وقته الذي سيقضيه بالسجن.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال" فإن الشاب الذي حكم عليه القاضي بالسجن لمدة 6 أشهر، ودفع غرامة مالية تعادل 6500 دولار أميركي تقريبا، قد رأفت المحكمة بحاله لأنه كان قد بعث برسالة "اعتذار" للفتاة، ولكن بعد فوات الأوان.

وبدأت القصة في الشاب الذي يدعى "تشين" كان قد استأجر مرافقة عبر إحدى التطبيقات لتناول العشاء والتنزه قليلا في مدة لا تتجاوز ثلاثة ساعات مقابل 260 دولار، وكان العقد يسمح له بالمعانقة البريئة وتمشيط شعرها، ولكن جرى وضع شروط معينة إذ لا يسمح له بتقبيلها أو لمسها بطريقة "غير لائقة". 

والتقى تشين وصديقته المستأجرة في محطة تايبيه الرئيسية في موعدهما المحدد بثلاث ساعات، وكانت الأمور تسير بسللاسة، إذ تناول الاثنان الطعام في مطعم للوجبات السريعة ، ثم ذهبا في نزهة قصيرة في إحدى المنتزهات.

 وهنا بدأت الأحداث تأخذ منحى آخر، فبحسب شهادة "صديقته المستأجرة"، أخذ يردد عبارات غريبة مثل "سوف أختطفك"، بالإضافة إلى أحاديث خرجت عن أصول "اللياقة والأدب".

وقالت الفتاة إن عميلها لامس جسدها بشكل غير لائق، موضحة أنها لم تكن تجرؤ على منعه لأنهما كانا في مكان خال من الناس وبالتالي كانت تخشى أن تزيد الطين بلة.

ولحسن الحظ ، عندما انقضت الساعات الثلاث، احترم تشين العقد وتركها تذهب، لتهرع إلى أقرب مركز شرطة وتقدم شكوى.

وعندما اعتقل، اعترف تشين بذبنه، لافتا إلى أنه بعث رسالة هاتف نصية للفتاة عبر فيها عن ندمه وأسفه لما بدر منه، ولكن ذلك لم يكن كافيا على ما يبدو لإنقاذه من السجن .

فقد اعتبر القاضي الذي حكم في هذه القضية أن سلوك تشين يستحق اللوم ، لكنه أخذ في الاعتبار أيضًا موقفه النادم، وأنه لم يكن لديه نوايا مسبقة للإيذاء، فحكم عليه  بالسجن ستة أشهر، وأمره بدفع غرامة قدرها 180 ألف دولار تايواني (6420 دولارًا أميركيًا).
المصدر: الحرة
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