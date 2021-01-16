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منوعات
في مصر...إنتحل صفة ضابط لمدة 32 سنة والأمن يكشف عملياته
Lebanon 24
16-01-2021
|
23:00
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قبضت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الجيزة، على مواطن (65 عاما)، انتحل صفة ضابط لمدة 32 سنة، في واحدة من أخطر عمليات النصب والاحتيال شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.
وأفادت المعلومات بأن المتهم تقدم لخطبة زوجته، وأوهمها وأسرتها بأنه ضابط، واستمر في الاحتيال والنصب عليها خلال تلك المدة، وأنجب منها أبناء، أوهمهم أيضا بعمله كضابط.
وكشفت التحريات أن الأمن المصري ضبط داخل شقة المتهم، حقائب تحتوي على أختام، وشهادات، ومستندات مزيفة، حيث أن منتحل صفة الضابط كان يمنح لنفسه ترقيات، ورتب قيادية.
كما أوضحت القوى الأمنية عبر تحرياتها، أن المتهم يتمتع بموهبة كبيرة في النصب، والاحتيال، والتزوير، مشيرة إلى أنه استطاع إقناع كل من حوله بصفته كضابط، إذ وجدت داخل منزله صورة له مرتديا ملابس "ميري"، كما عثر رجال المباحث داخل غرفة خاصة بشقة المتهم، على "لابتوب"، وجهاز طباعة، يستخدمهما المتهم في التزوير.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الكشف عن هذه الجريمة، عبر معلومات وردت للأجهزة الأمنية، أفادت بانتحال أحد الأشخاص لصفة ضابط برتبة "عميد"، وتورطه في عمليات تزوير كبيرة، لشهادات ومستندات رسمية، وعقود بيع، مستخدما أختام مزيفة، ولابتوب، وطابعة حديثة.
وتحاكي هذه الواقعة طريقة الفنان نور الشريف في فيلم "مسجون ترانزيت"، عندما انتحل صفة ضابط يسمى اللواء شوقي.
المصدر: روسيا اليوم
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