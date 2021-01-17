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نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)

Lebanon 24
17-01-2021 | 15:00
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وثّق مقطع فيديو، لحظة مهاجمة نمر "بنغالي" ضخم لسيارة "جيب" مخصصة لرحلات السفاري، وتمكنه من جرّ المركبة التي يبلغ وزنها 1.8 طن.

ويظهر في الفيديو الذي تمّ تصويره في حديقة "بانرغاتا" الوطنية في مدينة بنغالور بالهند، النمر العملاق وهو يحرك السيارة كبيرة الوزن، مستخدماً أسنانه.
 
وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ السيارة التي تمكن النمر من جرّها كان فيها 4 ركاب.
 
وأصيب الركاب الذين كانوا في السيارة بالذهول من قدرة النمر على جرّها، بينما عبّرت امرأة عن خوفها ممّا يجري، في حين لم يتحرك السائق بسرعة خوفاً من تعريض الحيوان للأذى.
 
المصدر: سكاي نيوز

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