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منوعات
بطلٌ مقعد يتسلّق ناطحة سحاب على كرسيّ متحرّك (صور)
Lebanon 24
17-01-2021
|
18:00
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تسلّق رجل مقعد في هونغ كونغ أكثر من 250 متراً من واجهة ناطحة سحاب، وهو مربوط بكرسيه المتحرك، ليكون بذلك أوّل شخص يقوم بهذا الإنجاز في بلاده.
واحتاج لاي تشي واي، أكثر من 10 ساعات لتحقيق هذا الإنجاز، يوم أمس السبت، من أجل جمع تبرعات لذوي إصابات الحبل الشوكي.
ولم يتمكن لاي، 37 عاماً، الذي تعرض لحادث سير قبل 10 سنوات أدى إلى إصابته بالشلل النصفي، من الوصول إلى قمة برج "نينا تاور" الذي يرتفع 300 متر في شبه جزيرة كاولون.
وقال لاي: "كنت خائفاً جداً.. فيمكنني عند تسلق جبل أن أتشبث بصخور أو فتحات صغيرة، لكن لا يمكنني مع الزجاج سوى أن أعتمد على الحبل الذي أتدلى منه".
وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، فقد نجح لاي في جمع 5.2 مليون دولار بالعملة المحلية أي ما يعادل 670.639 دولاراً أميركياً".
وكان لاي توّج قبل عام 2011 بطلاً لآسيا 4 مرات في رياضة تسلق الصخور، واحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم في إحدى المرات.
وبعد الحادث الذي تعرض له، استأنف التسلق مع ربط كرسيه المتحرك بنظام يعمل بمجموعة بكرات.
المصدر: سكاي نيوز
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