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ماذا يحدث عندما تقف خلف مقاتلة حربية أثناء الإقلاع؟ (فيديو)

Lebanon 24
17-01-2021 | 23:00
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تعتمد المقاتلات الحربية على محركات ذات قوة هائلة تمكنها من الانطلاق والتحليق بسرعات يمكن أن تتجاوز سرعة الصوت.

وتعتمد نظرية عمل محركات الطائرة على الحصول على الأكسجين اللازم للاحتراق عن طريق فتحات خاصة في الجزء الأمامي للطائرة، بينما يخرج العادم من فتحة أو فتحتين في مؤخرة الطائرة.
 
ويكون الهدف من ذلك هو منح الطائرة قوة دفع تمكنها من الإنطلاق والتحليق في عكس اتجاه خروج عادم احتراق الوقود.

وتوجد طائرات خفيفة تعمل بمحرك واحد وأخرى ثنائية المحركات وفي جميع الأحوال تكون قوة عادم الاحتراق الناتج من الطائرة عند تشغيل محركاتاتها قوي جدا بصورة لا يمكن لأي شخص أن يصمد أمامها.
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