الحمل
قد تقيم معاهدة صلح أو تعاوناً متبادلاً مع أحدهم فتثمر الجهود وتنتعش الآمال وتعود الأمور الى مجاريها
الثور
لا تتحمّس في الأوقات التي تفرض معالجة هادئة
الجوزاء
تعود العلاقة بالشريك إلى سابق عهدها
السرطان
يعمل الظرف لمصلحتك، ما يسهّل وتيرة عملك ويسرّعها، فتكون من السبّاقين والرواد بعد أن تعثرت خطاك بعض الشيء
الأسد
يرسل هذا اليوم إشعاعاته فيسهل قراراً مهنياً تتخذه وقد يتحدث عنك الناس على اثر ما تقدّمه
العذراء
تصرفاتك الغريبة منذ مدة قصيرة جعلت الآخرين ينفرون منك
الميزان
تلازمك حالة مادية صعبة هذا اليوم، ومن الأفضل عدم البدء بأي مشروع قبل جلاء الأمور ومعرفة الأسس الواجب البناء عليها
العقرب
تواجهك بعض الصعوبات في عملك ولكنك تجتازها بنجاح
القوس
إلجأ إلى الواقعية والمنطق إذا أردت النجاح والدعم،
الجدي
النيّات تجاهك ليست سليمة، فالحذر واجب ويوفر عليك متاعب متعددة أنت بغنى عنها لأنك منهمك بأعمالك
الدلو
تحب السيطرة على شريكك وتريده لنفسك فقط، لا تغار ولكن ما تملكه هو حب السيطرة على المحيطين بك، وخصوصا الشريك الذي تفضل أن يلازمك كظلك
الحوت
تكتشف أن علاقتك الحالية بعيدة كل البعد عن الجدية