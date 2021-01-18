الحملقد تقيم معاهدة صلح أو تعاوناً متبادلاً مع أحدهم فتثمر الجهود وتنتعش الآمال وتعود الأمور الى مجاريهاالثورلا تتحمّس في الأوقات التي تفرض معالجة هادئةالجوزاءتعود العلاقة بالشريك إلى سابق عهدهاالسرطانيعمل الظرف لمصلحتك، ما يسهّل وتيرة عملك ويسرّعها، فتكون من السبّاقين والرواد بعد أن تعثرت خطاك بعض الشيءالأسديرسل هذا اليوم إشعاعاته فيسهل قراراً مهنياً تتخذه وقد يتحدث عنك الناس على اثر ما تقدّمهالعذراءتصرفاتك الغريبة منذ مدة قصيرة جعلت الآخرين ينفرون منكالميزانتلازمك حالة مادية صعبة هذا اليوم، ومن الأفضل عدم البدء بأي مشروع قبل جلاء الأمور ومعرفة الأسس الواجب البناء عليهاالعقربتواجهك بعض الصعوبات في عملك ولكنك تجتازها بنجاحالقوسإلجأ إلى الواقعية والمنطق إذا أردت النجاح والدعم،الجديالنيّات تجاهك ليست سليمة، فالحذر واجب ويوفر عليك متاعب متعددة أنت بغنى عنها لأنك منهمك بأعمالكالدلوتحب السيطرة على شريكك وتريده لنفسك فقط، لا تغار ولكن ما تملكه هو حب السيطرة على المحيطين بك، وخصوصا الشريك الذي تفضل أن يلازمك كظلكالحوتتكتشف أن علاقتك الحالية بعيدة كل البعد عن الجدية