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خالف إجراءات الاغلاق وقطع مسافة 160 كيلومترا للحصول على وجبة برغر!

Lebanon 24
18-01-2021 | 09:00
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حررت الشرطة البريطانية عشرات المخالفات لمنتهكي إجراءات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ومن بينها القبض على رجل قطع مسافة 160 كيلومترا للحصول على وجبة "ماكدونالدز".

 

وقالت الشرطة البريطانية، إنها حررت مخالفة في حق رجل يبلغ من العمر 34 عاما، بقيمة 200 جنيه إسترليني، وذلك بعدما خالف قوانين الإغلاق، وقاد سيارته لمسافة 160 كيلومترا، من لوتن إلى ديفايسز في ويلتشاير.

 

والمضحك في قصة هذا الرجل الذي انتهك إجراءات الإغلاق حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن المدينة التي قصدها لتناول وجبة من "ماكدونالدز"، لم يكن فيها مطعم تابع للسلسلة المتخصصة بتقديم الوجبات السريعة.

 

وإلى جانب الرجل الذي لم تكشف الشرطة عن اسمه، سجلت حالات انتهاك أخرى لقواعد الإغلاق، حيث حررت مخالفة بحق شخص نظّم حفلا ضمّ 40 شخصا.

 

كذلك حررت مخالفة بحق سيارة كانت تقلّ 4 أشخاص، قادهم السائق من بولتون إلى بريستون لتناول وجبة مأكولات سريعة.

 

وتمّ استدعاء الشرطة في ساعة متأخرة من مساء السبت، وذلك بعد ورود أنباء عن تجمع نحو 50 سيارة في منطقة فيري لين.

 

ونشرت الشرطة أمس الأحد، صورا لمتنزه فيكتوريا في تاور هامليتس، وأظهرت عددا كبيرا من الناس يتجولون في المكان متجاهلين قوانين الإغلاق المفروضة.

 

وكانت الأرقام الحكومية البريطانية أظهرت تسجيل 41346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد السبت، نزولا من 55761 الجمعة.

 

ومع ذلك، واصلت الوفيات الارتفاع بوتيرة سريعة إذ جرى تسجيل 1295 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 88590.

 

المصدر: سكاي نيوز
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