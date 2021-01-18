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منوعات
أطباقا متبلة بالحشيشة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
18-01-2021
|
15:00
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لم يمض شهر واحد على تشريع تايلاند استخدام بعض أجزاء نبتة القنب (الحشيشة)، حتى بادر مطعم تابع لأحد المستشفيات في مقاطعة براشينبوري لإحداث ثورة في قائمة أطباقه ومشروباته.
وطعم المستشفى أطباقه بالماريخوانا وأدخلها إلى أنواع السلطة والحساء، وتبل بها اللحوم، مستعيدا تقاليد الطهو في المملكة.
ففي العام 2018، أصبحت المملكة أول دولة في جنوب شرق آسيا تشرّع استخدام الماريخوانا للأغراض الطبية وشرعت مذاك في إنتاج زيت القنب وتسويقه تجاريا ساعية إلى الإفادة من صناعة عالمية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
ومع أن الاستخدام الترويحي للقنب لا يزال ممنوعا بشكل صارم، فقد حذفت من قائمة المخدرات الشهر المنصرم أوراق النبتة وسيقانها وجذورها التي تحتوي على نسبة منخفضة من رباعي هيدروكانابينول، وبات بإمكان الموردين المعتمدين، مثل المستشفيات، استخدامها في الطعام.
وسرعان ما أصبحت قائمة مطعم مستشفى تشاو برايا أبايبوبجر في مقاطعة براشينبوري، على بعد نحو ساعتين من بانكوك، تضم أطباقا كانت في الماضي شعبية جدا في تايلاند، تستخدم فيها نبتة القنب، كالسلطة والخبز واللحم مع أوراق القنب المقلية.
المصدر: وكالات
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