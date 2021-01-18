القبض على مواطن أمريكي عاش في مطار خشية من كورونا

ألقت الشرطة في الولايات المتحدة القبض على مواطن من كاليفورنيا عاش في مطار شيكاغو لمدة ثلاثة أشهر خوفا من فيروس كورونا.ووفقًا لضباط إنفاذ القانون، وصل أديتيا سينغ البالغ من العمر 36 عامًا إلى شيكاغو في 19 تشرين الأول، وعاش منذ ذلك الحين في المنطقة الأمنية بمطار أوهير الدولي، بحسب ما نقلته صحيفة "إن بي سي" المحلية.وتم اعتقاله يوم السبت الماضي 16 كانون الثاني، عندما أظهر بطاقة مسروقة لعامل آخر في المطار. وقال سينغ إنه كان يتناول الطعام الذي قدمه له بعض المسافرين.وقال المدافع العام، إن سينغ يعيش في ضواحي لوس أنجلوس. وإنه عاطل عن العمل حاليًا، رغم أنه درس الضيافة وحاصل على درجة الماجستير. ومن غير الواضح سبب هروبه من فيروس كورونا والاختباء في المطار. ووجهت إلى الجاني تهمتي الدخول غير القانوني إلى منطقة محظورة والسرقة.