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ثلاثة أرباع مليار دولار.. من يفوز باليانصيب الهائل؟

Lebanon 24
18-01-2021 | 21:00
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ارتفعت قيمة الجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" إلى رقم هائل يبلغ حوالي 730 مليون دولار (ثلاثة أرباع مليار دولار)، وبقيمة نقدية قدرها 546 مليون دولار بعد السحب يوم السبت الماضي.


والسبب في ارتفاع قيمة الجائزة بعد السحب الأخير أنه لم يكن هناك فائزون بالجائزة الكبرى حتى الآن، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.

وهذه هي المرة الرابعة فقط التي يتجاوز فيها الفوز بالجائزة الكبرى 700 مليون دولار، وفقا للمؤسسة المسؤولة عن يانصيب باوربول.

وقال مؤسسة يانصيب باوربول إنه إذا فاز أي شخص بالسحب المقبل، يوم الأربعاء الموافق 20 يناير، فستكون تلك رابع أكبر جائزة كبرى في تاريخ اللعبة، وسادس أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب الأميركي.
 
وكان آخر فوز بالجائزة الكبرى ليانصيب باوربول في نيويورك يوم السادس عشر من سبتمبر 2020.

ولكن كان هناك بعض المحظوظين في سحب السبت إذا فاز العديد من حملة التذاكر بمكاسب جزئية، تراوحت ما بين 2 إلى 4 ملايين دولار، وربحت 14 تذكرة، حصلت على الكرات البيضاء الخمس مليون دولار لكل منها، وفقا لباوربول.
 
وفازت 3 تذاكر بيعت في تكساس بجائزة المليون دولار، وبيعت اثنتان في كاليفورنيا، وتذكرة واحدة من فلوريدا وجورجيا وأيداهو وإلينوي وميسوري ونيو مكسيكو ونيويورك وويست فرجينيا.

وتم بيع تذكرتين أخريين في نيو هامبشاير وبنسلفانيا، وحققت كل منهما مليوني دولار من خلال تضمين خيار "باور بلاي"، الذي ضاعف الجائزة.
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