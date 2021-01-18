لحظة انتشال حوت وزنه 10 أطنان من البحر (فيديو)

#فيديو
• عمليات خفر السواحل والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قامت بنقل الحوت لميناء الشويخ لانتشاله
• بالتعاون مع بلدية الكويت لاستكمال اجراءات نقله
• استكمالاً للبلاغ الوارد بشأن وجود حوت نافق بمنطقة الحيشان #الهيئةالعامةللبيئة#هيئة_البيئة #البيئة #الكويت pic.twitter.com/SoOqk1mgjV
— جريدة النهار الكويتية (@naharkw) January 16, 2021
#فيديو
• عمليات خفر السواحل والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قامت بنقل الحوت لميناء الشويخ لانتشاله
• بالتعاون مع بلدية الكويت لاستكمال اجراءات نقله
• استكمالاً للبلاغ الوارد بشأن وجود حوت نافق بمنطقة الحيشان #الهيئةالعامةللبيئة#هيئة_البيئة #البيئة #الكويت pic.twitter.com/SoOqk1mgjV