لتفادي الزحام.. حافلة تتحوّل إلى سفينة في المياه (صور)

تعدّ المدن الصينية من أكثر المدن زحاماً حول العالم، لذلك وعلى قاعدة أنّ "الحاجة أمّ الاختراع"، يتمّ البحث عن كل الحلول الممكنة لتخفيف الزحام ومنها تطوير حافلات "برمائية" لنقل الركاب.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية صوراً، قالت إنها لحافلة برمائية تستطيع العمل على الطرق البرية وعبور الموانع المائية عندما تحتاج إلى ذلك.



وكتبت: "في الصورة الملتقطة يوم 15 كانون الثاني الجاري، مركبة برمائية تظهر في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان وسط الصين، حيث يمكنها السير على الأرض مثل أي حافلة والإبحار في الماء مثل السفن".