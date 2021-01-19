رمى 268 مليون دولار في النفايات.. ما السبب؟





ويسعى هويلز، إلى الحفر في مقلب نفايات بمدينته نيوبورت بويلز البريطانية، بحثاً عن القرص الذي كان يخزن عليه محفظته الرقمية والتي كان يحتفظ فيها بـ7500 عملة بتكوين.



وقال "هويلز" لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إنه استثمر في العملات المشفرة لمدة 4 سنوات، وبحلول 2013، كان يعتقد أنه احتفظ بنسخة احتياطية من البيانات المخزنة عليه، ولكنه لم يفعل.



ولم يتذكر الشاب البريطاني "القرص الصلب" إلّا عندما ارتفعت قيمة بتكوين من 150 دولاراً إلى 1000 دولار، فأصبحت العملات في محفظته الرقمية نحو 7.5 مليون دولار. في عام 2013، ألقى مهندس البرمجيات البريطاني جيمس هويلز، بقرصه الصلب في النفايات بالخطأ، ولم يكن يعلم أنه يحتوي على 7500 من عملات بتكوين الرقمية، والتي تقدر قيمتها بسعر الصرف حالياً بأكثر من 268 مليون دولار.ويسعى هويلز، إلى الحفر في مقلب نفايات بمدينته نيوبورت بويلز البريطانية، بحثاً عن القرص الذي كان يخزن عليه محفظته الرقمية والتي كان يحتفظ فيها بـ7500 عملة بتكوين.وقال "هويلز" لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إنه استثمر في العملات المشفرة لمدة 4 سنوات، وبحلول 2013، كان يعتقد أنه احتفظ بنسخة احتياطية من البيانات المخزنة عليه، ولكنه لم يفعل.ولم يتذكر الشاب البريطاني "القرص الصلب" إلّا عندما ارتفعت قيمة بتكوين من 150 دولاراً إلى 1000 دولار، فأصبحت العملات في محفظته الرقمية نحو 7.5 مليون دولار.





أضرار بيئية

ورفض مجلس مدينة نيوبورت طلب "جيمس"، وقال إن الأمر سيؤثر بشكل كبير في المنطقة المحيطة بمكب النفايات، بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل يؤكد أن القرص الصلب موجود داخل المكب، كما لا يمكن الجزم بأن القرص الصلب ما زال قادراً على العمل بعد كل تلك الفترة، بحسب ما نقلت "سي إن إن". ووفقاً لسعر البيتكوين فإن خطأ "هويلز" القديم كلّفه ثروة تُقدر بنحو 268 مليوناً و197 ألف دولار، والذي دفع المهندس البريطاني إلى عرض 25% منها على مجلس المدينة، مقابل الموافقة على طلبه ببداية الحفر.ورفض مجلس مدينة نيوبورت طلب "جيمس"، وقال إن الأمر سيؤثر بشكل كبير في المنطقة المحيطة بمكب النفايات، بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل يؤكد أن القرص الصلب موجود داخل المكب، كما لا يمكن الجزم بأن القرص الصلب ما زال قادراً على العمل بعد كل تلك الفترة، بحسب ما نقلت "سي إن إن".

وبعد رفض المجلس، أكد "جيمس" أنه يمتلك خطة جديدة تعتمد على القيام بالحفر داخل المكب عبر تقسيمه إلى مساحات صغيرة، مع الالتزام بجميع ضوابط السلامة والمعايير البيئية.



وينوي جيمس، حال نجاح خطته الجديدة، أن يقدم القرص الصلب إلى مجموعة من المتخصصين، لإعادة بنائه، والحفاظ على جزء صغير من محتويات بيانات القرص القديم، بحيث يمكن استرجاع البيانات السرية الخاصة بمحفظته الرقمية.



وقال المهندس البريطاني إنه يرغب في أن يقدم 50% من قيمة محتويات محفظته الرقمية في حال استرجاعها، إلى سكان مدينة نيوبورت، و25% إلى المستثمرين الذين يدعمون مشروعه للعثور على ضالته، والنسبة المتبقية سيحتفظ بها لنفسه.