الحملتقتحم ساحة ما كانت محرمة عليكالثورحاول أن تجد أمراً يحفزك إذا شعرت اليوم بالجمودالجوزاءيعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدةالسرطانتتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية وتكثّف اتصالاتكالأسددراسات مستقبلية تغيّر مجرى عملكالعذراءيكسبك هذا اليوم جاذبية خاصة فتغوي الكثيرين وتسمع كلمات الغزل، وتكتشف أنّ خياراتك كانت صائبةالميزانيسبّب لك لسانك السليط المشكلات، فكن أكثر وداً مع الحبيب خشية أن يبتعد عنك، فعندها تصبح وحيداً ولا سنيد لكالعقربتجنّب النزاعات والصراعات، وكُن دقيقاً جدّاً وابتعد عن عمليات البيع والشراء وراقب ما يجري بهدوءالقوسإذا لم تكن صادقاً مع الشريك، من الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه لأنه قد لا يتفهم الوضع راهناًالجديتبدأ مسيرة عمل مضنية وتوظف طاقاتك في انجازات مهنية ضخمة، وتسعى من أجل ترقية أو منصبالدلوتواجه مع الشريك بعض المصاعب المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحلياً ولن يدوم طويلاًالحوتحاول أن تقلص من علاقاتك مع زملائك في العمل إلى حدود الزمالة فقط