الحمل
تقتحم ساحة ما كانت محرمة عليك
الثور
حاول أن تجد أمراً يحفزك إذا شعرت اليوم بالجمود
الجوزاء
يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة
السرطان
تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية وتكثّف اتصالاتك
الأسد
دراسات مستقبلية تغيّر مجرى عملك
العذراء
يكسبك هذا اليوم جاذبية خاصة فتغوي الكثيرين وتسمع كلمات الغزل، وتكتشف أنّ خياراتك كانت صائبة
الميزان
يسبّب لك لسانك السليط المشكلات، فكن أكثر وداً مع الحبيب خشية أن يبتعد عنك، فعندها تصبح وحيداً ولا سنيد لك
العقرب
تجنّب النزاعات والصراعات، وكُن دقيقاً جدّاً وابتعد عن عمليات البيع والشراء وراقب ما يجري بهدوء
القوس
إذا لم تكن صادقاً مع الشريك، من الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه لأنه قد لا يتفهم الوضع راهناً
الجدي
تبدأ مسيرة عمل مضنية وتوظف طاقاتك في انجازات مهنية ضخمة، وتسعى من أجل ترقية أو منصب
الدلو
تواجه مع الشريك بعض المصاعب المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحلياً ولن يدوم طويلاً
الحوت
حاول أن تقلص من علاقاتك مع زملائك في العمل إلى حدود الزمالة فقط