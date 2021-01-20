عنف وزلازل وبراكين.. كارمن شماس تكشف ما ينتظر العالم بشهر كانون الثاني

أطلقت كارمن شماس توقعاتها العامة لشهر كانون الثاني عبر قناتها على "يوتيوب".ومن أبرز ما قالته:هذا الشهر غريب عجيب وجنون الكواكبالبشر متوترون كما الطبيعةبدأت السنة بتوترات كبيرةكوكب الحرب أي المريخ يدخل إلى برج الثور ويلتقي بأورانوس وتقوم الدنيا وتقعد. كوكبان الحوادث والمشاكلجنون طبيعة وانسانيعمليات عسكرية كثيرةعنفزلازل وبراكين