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منوعات
عنف وزلازل وبراكين.. كارمن شماس تكشف ما ينتظر العالم بشهر كانون الثاني
Lebanon 24
20-01-2021
|
09:00
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أطلقت كارمن شماس توقعاتها العامة لشهر كانون الثاني عبر قناتها على "يوتيوب".
ومن أبرز ما قالته:
هذا الشهر غريب عجيب وجنون الكواكب
البشر متوترون كما الطبيعة
بدأت السنة بتوترات كبيرة
كوكب الحرب أي المريخ يدخل إلى برج الثور ويلتقي بأورانوس وتقوم الدنيا وتقعد. كوكبان الحوادث والمشاكل
جنون طبيعة وانساني
عمليات عسكرية كثيرة
عنف
زلازل وبراكين
المصدر: الجرس
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