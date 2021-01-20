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صدفة نادرة.. وجد سيارته المسروقة بعد 17 عاما

Lebanon 24
20-01-2021 | 12:00
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يشهد عالم السيارات الكثير من حوادث السرقة التي تختفي فيها سيارات إلى الأبد في ظروف غامضة، بينما يتم العثور على سيارات أخرى بعد البحث عنها أياما أو شهورا.

لكن العثور على سيارة مفقودة بعد 17 عاما من فقدها يجعل المواطن الأميركي تومي كوك وسيارته من طراز "شيفروليه كمارو" موديل عام 1969، حالة نادرة، بحسب موقع "ذا درايف"، الذي أشار إلى أن تلك السيارة تم سرقتها 2003.
بعد 17 عاماً، عثر تومي كوك على سياراته عن طريق الصدفة عندما كان يبحث عن سيارة من ذات الموديل بإحدى صالات السيارات، حيث استطاع أن يتعرف عليها من خلال حوار مع المسؤولين عن عرضها اكتشف خلاله العديد المخالفات التي تشير إلى أنها سيارة مسروقة.

استطاع الرجل الذي لا يزال يحتفظ بأوراق سيارته أن يطابق الأرقام الخاصة بمكونات السيارة ليكتشف أن السيارة التي شاهدها في صالة السيارات هي سيارة مسروقة، وبادر بالاتصال بالشرطة.

ويقول الموقع إن الشرطة تأكدت من أن السيارة المعروضة في صالة السيارات مسروقة وأنه تم بيعها 4 مرات خلال الـ 17 عاما، بينما كان المشترين من الضحايا الذين لم يتمكنوا من التأكد من سلامة الأوراق الخاصة بها ومطابقتها.
المصدر: سبوتنيك
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