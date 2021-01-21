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حادثة مؤلمة.. خرج ليحتفل بشفائه من المرض فقتل بعراك في الشارع

Lebanon 24
21-01-2021 | 12:00
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ذكرت مصادر إعلامية بريطانية، أن المحكمة تنظر في قضية مقتل جندي سابق أثناء الاحتفال بشفائه من مرض السرطان.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، التي نقلت الخبر، أنه "في شباط الماضي، وفي مدينة تشيسترفيلد الإنكليزية ديربيشاير خرج جون روبوثام (23 عاما) إلى ملهى ليلي مع أصدقائه للاحتفال بالشفاء من مرض عضال، حيث كان يشتبه في إصابته بالسرطان، لكن الفحوصات أظهرت أنه بصحة جيدة".

وأضافت: "في الملهى، تشاجر جون مع كونور روز ورواد آخرين، ليعمد رجال الأمن هناك إلى طرد كلا الرجلين من المبنى، ليتحول الشجار إلى قتال في الشارع".

وتابعت: "هاجم روز خصمه وضربه على وجهه بزجاجة، أدت إلى فقدانه الوعي وسقط ليضرب رأسه على الأرض بقوة".

وقال شهود عيان، أن روز قال حينها: "يستحق ذلك"، وهرب بعد ذلك من مكان الحادث، وفي مساء اليوم التالي، توفي روبوثام متأثرا بجراحه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على روز ووجهت له تهمة القتل، الأمر الذي ينفيه، رغم إقراره في السابق بارتكاب جريمة القتل العمد، ولا تزال المحاكمة مستمرة.
المصدر: روسيا اليوم
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