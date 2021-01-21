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قفاز ساندرز يسرق الأضواء.. مصنوع من كنرة قديمة وهذه قصته (صور)

Lebanon 24
21-01-2021 | 15:00
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تمكن السيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز، من لفت الأنظار وسرقة الأضواء خلال مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن يوم أمس الأربعاء.

وظهر ساندرز، البالغ من العمر 79 عاما، جالسا وحيدا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي مرتديا قفازات صوفية ضخمة للغاية أثارت الكثير من التعليقات والطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
 
 
 
 
 
 
وكان السناتور البارز قد أوضح أنه حصل على تلك القفازات الطريفة والدافئة من معلمة مدرسة تدعى جيس إليس، وقد أهدتهما إياه منذ أكثر من عامين. وإلى جانب عملها كمدرسة، تقوم إليس بإعادة تدوير الملابس القديمة وحياكتها وبيعها كوسيلة لكسب مال إضافي. 

وكانت ابنة إليس الصغرى تذهب إلى حضانة مملوكة لأحد أقارب ساندرز، لذلك قررت الأم أن ترسل إلى ساندرز من خلال المدرسة زوج القفازات. وتقول جيس أنها صنعت القفاز من كنزة قديمة، وأن ابنتها ذات الأعوام الست عندها قفاز مطابق للذي أهدته للمرشح الرئاسي السابق. 

وتقول جيس أنها من أشد المعجبين بالسيناتور ساندرز: "بصفتي مدرسة في مدرسة حكومية، يمكنني أن أرى كيف أن ما يقوله عن الإعفاء من الديون المدرسية والتعليم المجاني والكثير من الأشياء التي يتحدث عنها في سياساته تكون منطقية". 

وكان ساندرز الذي عرف عنه عدم اهتمامه بالموضة والأزياء قد صرح لقناة سي بي إس في وقت سابق: " في ولاية فيرمونت نعرف معنى البرد، لا يهمنا الموضة، فقط نريد أن نشعر بالدفء".

وكان ساندرز من أشد المعادين لسياسية الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقال بعد حادثة اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن: "ترامب دخل التاريخ باعتباره أسوأ رئيس أمريكي وأشدهم خطورة".

وكان ساندرز قد خاض انتخابات الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2016 لكنه خسرها أمام هيلاري  كلينتون، والتي بدورها خسرت أمام ترامب. 
المصدر: الحرة
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