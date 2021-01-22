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"عروس حامل" تثير ضجة في بلد عربي .. ما قصتها؟ (فيديو)

Lebanon 24
22-01-2021 | 09:00
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أثارت مجموعة صور لـ"عروس حامل" برفقة زوجها خلال حفلة صغيرة، ضجة وجدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

 

وانتشرت صور وفيديوهات "العروس الحامل"، وهي ترتدي فستانا أبيض يظهر بطنها المنتفخ، وترقص صحبة زوجها وسط أجواء من السعادة، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة وانتقادات دفعت الزوج مجدي محمود للتوضيح.

 

A post shared by Magdy Mahmoud (@magdy.rahala)


 

وقال مجدي إن الاحتفال لم يكن بزواجهما وإنما لكشف جنس المولود بحضور بعض الأصدقاء والأقارب، مؤكدا على أن ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي عار تماما من الصحة، وأنهما متزوجان منذ سنتين.

 

 

A post shared by Magdy Mahmoud (@magdy.rahala)


 

 

وأضاف في تدوينة على صفحته في موقع "فيسبوك: "الشهرة حلوة ونفسنا نبقي مشاهير بس بالحاجة اللي بنعملها والمحتوي اللي بنقدمه، مش بقلت الأدب والخوض في الأعراض".

 

وتابع : "دي حفلة بنعرف أصحابنا والناس اللي متابعنا فيها نوع الجنين.. يا جماعة أنتو ممكن تخربو بيوت وتخلو ناس تنتحر وتعقدو ناس في عيشتها، ربنا يهديكم، أي حد يشوف بوست من اللي بيتريقوا علينا يحط البوست دا في عينه شيرو البوست دا عشان الناس اللي مبتفهمش تفهم".

 

من جانبها، قالت زوجته آية مجدي: "بيني وبين المتابعين علاقة حلوة وبحب اعرفهم تفاصيلي وعملت ايه، وحبيت أشاركهم فرحة معرفة نوع الجنين ولكن بطريقة مختلفة، ولكن فيه بعض فهموه الموضوع بطريقة خاطئة".

 

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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