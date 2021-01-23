الليلة السعيدة.. نام باكراً واستيقظ على "مفاجأة العمر"!

لم يكن يدرك تاجر أسترالي أنّ نومه الباكر سيكون فال خير له، حيث استيقظ في منتصف الليل على مفاجأة العمر، حيث اكتشف أنه ربح 10 ملايين دولار في سحب "اليانصيب".وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ التاجر الذي يقطن في مدينة بريزبن الأسترالية، ذهب إلى فراشه مبكراً ليلة الخميس - الجمعة، ثم استيقظ في حوالي الساعة الثانية فجراً وتفقد بريده الإلكتروني، ليتلقّى المفاجأة السارة.وفي البداية، اعتقد الرجل أنّه ربح 10 آلاف دولار، قبل أن يتأكد أنه أصبح أغنى بـ10 ملايين بفضل "يانصيب" الـ"سوبربول" الشهيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا الأخرى، التي رفعت قيمة جائزته إلى 10 ملايين و367 ألف دولار.وتعليقاً على الفوز الثمين، قال: "في البداية اعتقدت أنّني ربحت 10 آلاف دولار، ثم استوعبت أنني ربحت الجائزة الكبرى.. لم أستطع النوم بعد ذلك".