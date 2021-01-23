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فضيحة "جاسوس النساء".. اخترق كاميرات المنازل وشاهد صوراً "خاصة"

Lebanon 24
23-01-2021 | 09:00
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قام فنّي يعمل بأنظمة الأمن المنزلية باختراق كاميرات 200 عميل في الولايات المتحدة الأميركية حيث تجسّس على نساء من دون أن يعرفن بذلك، بحسب اعترافاته.
 
وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أقرّ تليسفورو أفيلس، البالغ من العمر 35 عاماً، من دالاس بولاية تكساس الأميركية، بتهمة الاحتيال، علماً أنه طرد من الشركة التي كان يعمل فيها وهي "أي دي تي" في نيسان الماضي.

وتمكّن تليسفورو من الوصول لصور العملاء "الخاصة" أكثر من 9600 مرة، على مدار 4 سنوات ونصف.

ويواجه تليسفورو عقوبة بالسجن قد تصل مدتها إلى 5 سنوات، بعدما اتهمه المدعي الأميركي بريراك شاه باختراقه خصوصية العملاء في منازلهم، وصولا إلى الحصول على لقطات لهم في أوضاع "حميمة".
 
وتقول السلطات إنّ تليسفورو تحايل على أنظمة مراقبة المنازل بالدخول إلى الحسابات الخاصة بها، وإضافة بريده الإلكتروني الشخصي، ليصل إلى اللقطات التي تسجلها الكاميرات مباشرة.

وأشارت التحقيقات الخاصة بالمنطقة الشمالية من تكساس، إلى أنّ تليسفورو طلب في بعض الأحيان من العملاء إضافته بشكل موقت لإجراء اختبارات لأنظمة المراقبة، وعمل على مراقبة العملاء بدون معرفتهم بعد ذلك، وخصوصاً "الحسناوات".

وتقول الدعوى المرفوعة ضد تليسفورو، إنّه شاهد نساء وهنّ عاريات، فضلاً عن فيديوهات "خاصة جداً" لأزواج في بيوتهم.

من جانبها، أعلنت الشركة في بيان أنّها ستتبنى نظاماً أمنياً أقوى لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، ناصحة المستخدمين بالتحقق من الأجهزة المتصلة بكاميرات المراقبة، وتغيير كلمات المرور من حين لآخر.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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