فضيحة "جاسوس النساء".. اخترق كاميرات المنازل وشاهد صوراً "خاصة"

قام فنّي يعمل بأنظمة الأمن المنزلية باختراق كاميرات 200 عميل في الولايات المتحدة الأميركية حيث تجسّس على نساء من دون أن يعرفن بذلك، بحسب اعترافاته.





وتمكّن تليسفورو من الوصول لصور العملاء "الخاصة" أكثر من 9600 مرة، على مدار 4 سنوات ونصف.



ويواجه تليسفورو عقوبة بالسجن قد تصل مدتها إلى 5 سنوات، بعدما اتهمه المدعي الأميركي بريراك شاه باختراقه خصوصية العملاء في منازلهم، وصولا إلى الحصول على لقطات لهم في أوضاع "حميمة". وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أقرّ تليسفورو أفيلس، البالغ من العمر 35 عاماً، من دالاس بولاية تكساس الأميركية، بتهمة الاحتيال، علماً أنه طرد من الشركة التي كان يعمل فيها وهي "أي دي تي" في نيسان الماضي.وتمكّن تليسفورو من الوصول لصور العملاء "الخاصة" أكثر من 9600 مرة، على مدار 4 سنوات ونصف.ويواجه تليسفورو عقوبة بالسجن قد تصل مدتها إلى 5 سنوات، بعدما اتهمه المدعي الأميركي بريراك شاه باختراقه خصوصية العملاء في منازلهم، وصولا إلى الحصول على لقطات لهم في أوضاع "حميمة".