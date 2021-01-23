قام بتركيب كاميرا مراقبة في المطبخ.. فاكتشف أن زوجته تسمّمه!

اعتقلت الشرطة الأميركية امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً بعد أن كشفها زوجها وهي تدسّ له مادة سامة في قهوته، بعد أن شكّ بها وقام بتركيب كاميرا مراقبة في المطبخ ليضبطها بالجرم المشهود.وبحسب ما نقل موقع "الحرة" عن موقع "أوديتي سنترال"، فقد بدأت القصة في أيلول الماضي عندما لاحظ روبرت بارون، البالغ من العمر 63 عاماً، وجود مذاق غريب في وجبات طعامه.وقال الزوج القاطن في حي كوينز بمدينة ينويورك الأميركية إنّه بدأ يشعر بالمرض بعد تناول الطعام، وفي بعض الأحيان كان يصاب الإرهاق مما يدفعه إلى نوم لمدة قد تبلغ 15 ساعة على إثر التهام أحد الأطباق التي تعدّها له زوجته.ولشعوره بأمر مريب، فقد قرر في الأسبوع الماضي تركيب كاميرا مراقبة صغيرة في المطبخ بدون إخبار زوجته، سونشا تينفيرا، ليتفاجأ بأنّها تدس له مادة كيمائية سامّة تستخدم في قتل الصراصير بقهوته.وسارع الزوج إلى إبلاغ الشرطة التي صادرت القهوة والأبريق الذي تصنعه به، وبعد التحليل الكيميائي تيبن وجود مادة من حمض "البوليك" الذي يستخدم كمطهّر أو كمبيد حشري للصراصير.وقد اعترفت، تنيفيرا للشرطة بذبنها، قائلة: "لقد فعلت ذلك مرتين أو 3 مرات، ولا أتذكر متى ، فقط عندما أغضب"، مضيفة لقد "أردت فقط أن ألقّنه درساً".ولاحقاً جرى الإفراج عن المرأة المسنّة بدون كفالة، لكن بأمر حماية يمنعها من الاقتراب من زوجها أو التعرض له.وحمض "البوريك" هو عبارة عن مسحوق أبيض يستخدم على نطاق واسع في مختلف المجالات. يُستخدم أحيانًا كمطهر لعلاج الحروق أو الجروح الخفيفة، ولكنّه يستخدم أيضًا كمبيد حشري ضد الصراصير والنمل والحشرات الأخرى.وبحسب بعض شهادة الخبراء، فإنّ ملعقة كبيرة من حمض "البوريك" تكفي لقتل رجل يبلغ وزنه 68 كلغ.