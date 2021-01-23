قصّة حب تتحدّى "كورونا".. تزوّجا قبل ساعة من "العناية المركزة"! (صور)

تصدّرت قصة حب مؤثرة عناوين الأخبار في بريطانيا، بعد أن تحدّت وباء "كوفيد-19" وتكلّلت بالنجاح، إذ صمّم البريطانيان سايمون وإليزابيث على إتمام زواجهما، بالرغم من أنّ "العريس" كان على بعد ساعة من دخول قسم العناية المركزة.وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "رويترز"، فقد أصيب سايمون أوبراين (36 عاماً) وإليزابيث كير (31 عاماً) بفيروس "كورونا" المستجد، وتم نقلهما معا في سيارة إسعاف واحدة إلى مستشفى جامعة "ميلتون كينز" البريطانية، بعدما انخفض مستوى الأوكسجين بشدة.وتدهورت حالة أوبراين بشدة، لدرجة قرر الأطباء معها نقله إلى قسم العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.وبسبب رغبة الاثنين في الزواج، خاصة أنه كان من المقرر أن يحتفلا بزفافهما في حزيران المقبل، وافق الأطباء على تأجيل وضع "العريس" على جهاز التنفس الاصطناعي لمدة ساعة واحدة.واسترجعت كير تلك اللحظات، قائلة: "أخبروني أننا قد لا نستطيع الزواج بعد كل هذا، لأنهم مضطرون لوضع سايمون على جهاز التنفس الاصطناعي.. لكنهم أجلوا ذلك ساعة أخرى، وتماسك هو حينها إلى أن تم الزواج".