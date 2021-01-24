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منوعات
أكبر جائزة لوتو منذ 2016.. ربح مليار دولار بين ليلة وضحاها وهذه أرقامه!
Lebanon 24
24-01-2021
|
12:00
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فاز لاعب يانصيب محظوظ من ولاية ميشيغان الأميركية، ليلة أمس الجمعة، بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليار دولار أميركي.
وبحسب المنظمين، فإن الجائزة الكبرى "Mega Millions" من أكثر الجوائز قيمة على الإطلاق في اليانصيب.
وتطابق تذكرة واحدة جميع الأرقام الستة 4 و 26 و 42 و 50 و 60 و 24 وهي ضرورية للفوز بالجائزة المقدرة بمليار دولار. ويمكن للفائز، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، الاختيار بين المدفوعات طويلة الأجل أو دفع مبلغ إجمالي له قدره 739.6 مليون دولار، بعد قطع قيمة الضرائب.
وتعتبر هذه الجائزة ثالث أكبر جائزة لوتو منذ عام 2016. وذهب الفوز بالجائزة الكبرى القياسية في "Powerball" البالغ قدرها 1.586 مليار دولار، إلى ثلاثة أشخاص من تينيسي وفلوريدا وكاليفورنيا، وكان لكل منهم الأرقام الفائزة في عام 2016.
وقد حقق أكبر فائز بالجائزة الكبرى الفردية أرقام "Mega Millions" مقابل 1.537 مليار دولار في أواخر عام 2018.
المصدر:
روسيا اليوم
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