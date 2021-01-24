جنازة عبر "زوم" في إيطاليا

قررت إحدى العائلات التي تعيش في سالينتو في مقاطعة ليتشي في إقليم بوليا جنوب إيطاليا، واحتراما لقواعد التباعد الاجتماعي بسبب جائحة "كورونا"، بتنظيم جنازة لقريبهم الذي توفي عن عمر يناهز الـ89 عاماً عبر تقنية "زوم"، لتجنب التجمعات وسط وباء فيروس "كورونا" المستجد، واحتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.وجاءت إجراءات العائلة، بداية من توزيع منشورات في شوارع البلدة وعلى الموقع الإلكتروني لدار جنازات المدينة، مقدمين تعليمات حضور الجنازة عبر الإنترنت باسم الهوية وكلمة المرور وجميع البيانات اللازمة، ليس هذا كل شيء، بل أكدت العائلة عدم قبول الزيارات المنزلية، بما فيهم الأقارب المقربين.وفي رسالة للجميع عبر منصات "السوشيال ميديا"، قالت العائلة: "في فترة هذا الوباء، ولتجنب امتلاء الكنيسة والمقبرة بالناس، تقرر إقامة الجنازة ومتابعتها على "زوم".وقال روكو باتيسو من وكالة الجنازات: "اتصل بنا صهر الشخص المتوفى وأبلغنا أنه يريد تنظيم الجنازة باستخدام تطبيق "زوم"، وبالفعل استجبنا له وقمنا فقط بدفن المسن دون جنازة، لأن عائلته لم ترغب في التسبب في وجود حشود عند المقبرة أو في الكنيسة، تجنباً لعدوى الفيروس التاجي".