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شاب يحول سيارته الصغيرة لآلة مدهشة (فيديو)

Lebanon 24
24-01-2021 | 21:00
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استطاع شاب مبدع أن يحول سيارته القديمة فئة "فورد" إلى آلة مدهشة، بعدما أدخل عليها بعض التعديلات، التي صممها بنفسه لتكون قادرة على الإنطلاق، حتى عندما تكون في وضع مقلوب رأس على عقب، أو حتى في وضع رأسي على الأرض.

ويرصد مقطع فيديو نشره موقع "تك إنسيدر" البريطاني خطوات تحويل السيارة الصغيرة إلى آلة يمكنها السير على إطارات خارجية ضخمة إلى الأمام والخلف، كما يمكنها في ذات الوقت الدوران حول نفسها في جميع الاتجاهات.
 
 
واعتمد هذا الشاب الذي يدعى، ماستر ميلو، على تصنيع إطارين معدنيين بكل منهما تجويف خاص يسمح بحركة إطارات السيارة داخله، وهو ما يمكنها من إتمام دورة كاملة داخل تلك الإطارات المعدنية على غرار آلات الترفيه في الملاهي.
 
كما يمكن استخدام تلك الإطارات للحركة إلى الأمام والخلف، بينما يكون قائد السيارة معتدلا أو في وضع مقلوب، وهو ما يمنحه القدرة على قيادة سيارة في جميع الأوضاع على غرار الطائرات.
المصدر: سبوتنيك
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