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فُقد لمدة 18 يوما في الغابة.. وعند العثور عليه خسر "صديقه الوفي"

Lebanon 24
25-01-2021 | 12:00
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بعد أكثر من أسبوعين على فقدانه في غابة أسترالية عُثر على رجل حيا ، وهو صمد على ما يبدو "من خلال شرب الماء من سدّ وتناول الفطر"، وفق ما أعلنت الشرطة أمس الأحد.

 

وقد عثر أحد السكان المحليين على روبرت ويبر (58 عاما) الأحد قرب سد مائي بعد 18 يوما على رصده لآخر مرة في السادس من كانون الثاني لدى خروجه من فندق في مدينة كيلكيفان على بعد حوالى 200 كيلومتر في شمال بريزبين.

 

وأشارت شرطة كوينزلاند إلى أن ويبر تاه بمركبته في طريق لم يكن يعرفها، لافتة إلى أنه "بقي في سيارته مع كلبه خلال 3 أيام قبل أن ينقطع عنه الماء".

 

عندها انطلق مشياً وبقي قرب سد مائي، حيث صمد مفترشا الأرض للنوم ومتناولا الماء من السد كما اقتات بالفطر، وفق بيان الشرطة.

 

وعُلقت عمليات البحث الجوي والبري بعد أسبوع إثر تمشيط "منطقة ذات كثافة حرجية كبيرة في الغابة وأنهر وسدود وأرض وعرة وسط طقس ماطر".

 

ونُقل روبرت ويبر إلى المستشفى وهو "يعاني جراء التعرض لعناصر الطبيعة لكنه سليم"، وفق الشرطة، التي لم تعثر على كلبه.

المصدر: سكاي نيوز
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