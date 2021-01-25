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منوعات
"غارت من نفسها".. طعنت زوجها ظناً منها أنّه يخونها!
Lebanon 24
25-01-2021
|
21:00
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أقدمت سيّدة مكسيكية على طعن زوجها عدة مرات، بعد أن ظنّت أنه خدعها وأنه على علاقة بسيدة أخرى، ليتبيّن أنّها "غارت من نفسها" إذ أنّ السيدة الأخرى التي ظنّت أنّ زوجها على علاقة معها لم تكن سوى هي نفسها ولكن قبل سنوات.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد قامت الزوجة بفعلتها بعد أن شاهدت صوراً لزوجها مع امرأة "أخرى"، لكنّ الصدمة كانت عندما تبيّن أن هذه الصور تعود لها وليست لسيدة أخرى، إذ التقطت منذ عدة سنوات قبل أن يزداد وزنها.
وحاول الزوج أخذ السكين منها، وتوضيح حقيقة أنّ هذه الصور هي لهما عندما كانا أكثر شباباً ونحافة، إلا أنّ محاولاته باءت بالفشل وقامت بطعنه عدة طعنات متفرقة في جسده.
وكان الحادث على مسمع من الجيران، الذين طلبوا الشرطة على الفور بعد سماعهم أصوات صراخ وشجار، وتمّ نقل الزوج إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج.
وألقت السلطات ببلدية كاجيمي في المكسيك القبض على الزوجة التي تدعى ليونورا إن، لطعنها زوجها جوان بسكين، بعد اكتشافها عدة صور بهاتفه المحمول.
المصدر:
روسيا اليوم
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