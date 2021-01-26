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54 حبة بدقيقة.. تحطيم الرقم القياسي في التقاط "البوشار"! (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2021 | 21:00
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تمكّن رجل من تحطيم الرقم القياسي المسجّل في التقاط حبات "البوشار" بالفم حيث قام بالتقاط 54 حبة فشار في الدقيقة الواحدة.

وتعاون كلّ من ديفيد راش وجوناثان هانون، وهما جاران من ولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة، في تسجيل رقم جديد بالتقاط وأكل 54 حبة "بوشار" في الدقيقة الواحدة.
 
وبحسب ما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء التي نشرت الفيديو الخاص بالإنجاز، فقد ألقى هانون حبات "البوشار"، في حين أمسك راش بالحبات الطائرة في فمه.
 
واستطاع الرجلان تحطيم الرقم القياسي السابق والذي كان 37 حبة في دقيقة واحدة، وتحقق سنة 2016.
 

المصدر: سكاي نيوز

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