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مشهد مرعب.. لحظة سقوط مكيّف هواء على رأس رجل إطفاء (فيديو)

Lebanon 24
27-01-2021 | 18:00
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وثّق مقطع فيديو مرعب لحظة تعرّض رجل إطفاء في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية لضربة بمكيّف هواء بعد سقوطه على رأسه من نافذة في منطقة بروكلين.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أصيب رجل الإطفاء في رأسه بسبب سقوط وحدة تكييف الهواء عليه بينما كان هو وطاقمه يحضرون لإطفاء حريق في بروكلين صباح يوم الإثنين.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يسير بجوار مبنى عندما سقطت الوحدة المعدنية من الأعلى وضربت الرجل الذي كان يضع خوذة الوقاية على رأسه، وسقط على إثرها على الأرض فوراً بينما هرع زملاؤه لمساعدته.
 
وكان عضو الفريق الإطفائي في نيويورك يستجيب لإنذاري حريق مع 106 من رجال الإطفاء الآخرين في منطقة "Bensonhurst" في بروكلين قبل الساعة 9 صباحًا بقليل من يوم الاثنين.

ونجا رجل الإطفاء من الموت ونقل إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة. 
 
 
المصدر: سبوتنيك

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