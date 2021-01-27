سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)

أطلقت الإعلامية ماغي فرح توقعاتها لنهاية شهر كانون الثاني وشهر شباط المقبل وذلك عبر فيديو نشرته على قناتها على يوتيوب.

وأشارت فرح إلى وجود قمر مكتمل في 28 كانون الثاني الجاري سيؤثر على المسار القادم، وهذا الأمر سيتم في برج الأسد وسيشكل معاكسة مع كل الكواكب الموجودة في برج الدلو ومع كوكبين في برج الثور.

ومن بين التوقعات:

نحن أمام أوقات حرجة جداً وشهر شباط سيكون حاسماً ومصيرياً.

هناك أمور ستتغير على الصعيد المناخي

ستحدث مواجهات وهذا القمر المكتمل سيكون مدخلا لبعض الصدامات

كوارث طبيعية أوإنسانية او سياسية او اقتصادية

الوضع الاقتصادي سيشهد ركودا

شهر شباط يحمل صدامات من جهة وانفراجات صحية من جهة أخرى

هناك انفراجات صحية عالمية واكتشافات صحية مهمة جدا في عالم الطب ستغير المسار وستحمل آمالا جديدة

الأمور تميل إلى خضات

أكثر من سيتأثر بهذا الجو هم مواليد العقرب والثور والأسد

الدلو سيشهد فترة جيدة وإيجابية

الميزان والحمل والقوس والجوزاء سيستفيدون من هذا الجو أيضا وسيشهدون تغييرا جديا

تغير سريع بعالم المعلوماتية والاكتشافات

يُخشى في شهر شباط من تظاهرات كثيرة واحتجاجات واحداث محتملة في تركيا وقبرص واليونان وروسيا

ما سيحصل سيكون غير منتظر ربما بين العدو الإسرائيلي وبين بعض البلدان المجاورة أي سوريا ولبنان والعراق ومصر

حدث قد يشغل المملكة العربية السعودية وحدث أيضا في بريطانيا يشغل العالم

في 11 شباط قمر جديد في برج الدلو ما يعني سياسة جديدة قد نشهدها وقد تفاجئنا في الولايات المتحدة وظهور وجوه جديدة ستلعب دورا في المستقبل.

في أواخر شهر شباط حديث عن أعمال تجسس أو كشف أقنعة عن أعداء متربصين لبعض البلدان.

حقيقة تتوضح في سويسرا واليابان والبرازيل وربما فضيحة في منطقة عربية أو في ايران او العراق او المحيط

تركيا ستلعب دورا في معضلة إقليمية

صراع طائفي في الهند

الوضع المناخي سيكون مضطرباً