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منوعات
فازا باليانصيب لمساعدة المشردين: أردنا تقديم شيء لمن هم أقل حظا
Lebanon 24
27-01-2021
|
21:00
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فاز الزوجان بيل وكاث مولاركي بجائزة اليانصيب الوطني البريطاني الكبرى عام 2017، وأنفقاها لمساعدة المشردين خلال جائحة كورونا.
وأراد الثنائي وهما من الطهاة، المساهمة بشكل أكثر فعالية بتحضير الأطباق التي ستوزع على المحتاجين عبر وكالة الإغاثة "لانغار أيد".
ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن الزوجين قولهما، إنهما أرادا تقديم شيء لمن هم أقل حظا، وخصوصا في زمن الوباء.
وتعليقا على مبادرته قال بيل البالغ من العمر 60 عاما: "أردت مساعدة المشردين في مثل هذا الوقت العصيب. كنت أشارك وكاث في طهو الأطباق المتنوعة التي كنا نقدمها إلى جانب المشروبات".
من جانبها قالت كاث: "قدمنا إلى جانب الوجبات الغذائية ألواحا من الشوكولاتة، وقمنا بالتحضير لكل شيء حتى الأدوات التي ستقدم مع الأطباق التي سنوزعها على المحتاجين".
ولم تقتصر الجهات التي وزعت عليهم الوجبات الغذائية على المحتاجين فقط، ولكنها شملت أيضا سائقي الشاحنات والعاملين في المهن التي تتطلب الاستمرار بالعمل في جميع الظروف.
المصدر: سكاي نيوز
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